Brücke am Riebeckplatz wieder frei

Hinweis für alle Autofahrer: die Brücke über den Riebeckplatz Richtung Volkmannstraße ist frei. Dort wurden gestern Fahrbahnschäden beseitigt.

Warum nach Abschluss der Arbeiten die Sperrschilder stehen geblieben ist, konnte die Stadtverwaltung bislang nicht beantworten.