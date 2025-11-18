FUTURE IS NOW – Zeitkunstgalerie Halle eröffnet neue Ausstellung mit Werken aus der Sammlung Claus Berg und Schmuck von Anke Krause

Mit einer festlichen Vernissage öffnet die Zeitkunstgalerie Halle in der Kleinen Marktstraße am Samstag, dem 22. November 2025, um 11 Uhr ihre Türen für die neue Ausstellung „FUTURE IS NOW – Das Zukunftszentrum und andere neue Bilder aus der Sammlung Claus Berg sowie Schmuck von Anke Krause“. Die Schau verspricht einen facettenreichen Blick auf gegenwärtige künstlerische Positionen, die zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vermitteln.

Zur Eröffnung spricht Roman Pliske, Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verlags (MDV), der die Ausstellung in einen kulturpolitischen und kunsthistorischen Kontext einordnet. Für die musikalische Atmosphäre sorgen Kathrin Hauser (Violine) und Hans-Martin Uhle (Klavier), die mit einem kammermusikalischen Programm den festlichen Rahmen abrunden.

Ein besonderer Höhepunkt des Vormittags ist die Enthüllung des neuesten Werks von Claus Berg: „Zukunftszentrum“ | MetalPrint | 2025 | 163 x 163 cm (vierteilig). Damit wird das großformatige Bild erstmals öffentlich präsentiert. Bergs Arbeiten zeichnen sich durch eine besondere Beschäftigung mit urbanen Räumen aus – ihr Wandel, ihre Geschichtsschichten und ihre oft widersprüchliche Ästhetik stehen im Mittelpunkt seines Schaffens.

„Viele Orte begegnen mir zunächst durch ihre Geschichte und deren Bauwerke. Historische und moderne urbane Strukturen faszinieren mich. Manchmal scheinen sie jedoch verzerrt und unwirklich. Der Himmel ist nicht immer blau und die Blätter sind nicht immer grün. Beides – Bauwerke und Farben – sind es wert, gezeichnet und gedruckt zu werden“, erklärt Claus Berg zu seinem künstlerischen Ansatz. Diese Haltung prägt auch die Werke der Ausstellung: farbintensive Bildwelten, die zwischen Realismus und Verfremdung oszillieren und den Betrachtern neue Perspektiven auf vertraute Räume eröffnen.

Ergänzt wird die Präsentation durch Schmuckarbeiten von Anke Krause, deren filigrane und zugleich kraftvolle Stücke einen sensiblen Kontrapunkt zu Bergs urbaner Bildsprache setzen. Ihre handgefertigten Kreationen verbinden traditionelle Techniken mit zeitgenössischem Design – ein Zusammenspiel, das den Ausstellungsraum um eine ästhetisch wie emotional reichhaltige Dimension erweitert.

Die Künstlerinnen und Künstler sind zur Eröffnung persönlich anwesend und stehen für Gespräche bereit.

Mit „FUTURE IS NOW“ gelingt der Zeitkunstgalerie ein spannender Blick nach vorn – und zugleich ein Nachdenken über das, was unsere Gegenwart prägt.