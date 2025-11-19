„Die Hallenser Stadtmusikanten“ am Freitag im nf-Hof

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit kehrt eine der schönsten Traditionen des neuen theaters zurück: Das Weihnachtsmärchen »Die Hallenser Stadtmusikanten« ist ab Freitag, 21.11.2025, wieder im nt-Hof zu erleben. Seit den späten 1980er Jahren gehört das Märchen im Hof zu den festen Ritualen vieler Hallenser Familien – und auch in diesem Jahr lädt Oberspielleiterin des Thalia Theaters Katharina Brankatschk zu einer warmherzigen, heutigen Version des Grimm’schen Klassikers ein.

In der 45-minütigen Inszenierung treffen ein melancholischer Esel, eine hochsensible Katze, ein wissbegieriger Hund, ein modebewusster Hahn und das optimistische Eichhörnchen Hilma aufeinander. Eine ungewöhnliche Truppe, die sich zu einer Wahlfamilie zusammenfindet, Mut beweist und am Ende ihren ganz eigenen Weg ins Weihnachtsfest findet. Brankatschk erzählt mit feinem Humor und liebevollen Details von Gemeinschaft, Zuversicht und der Kraft des Zusammenhalts – Themen, die gerade in der Adventszeit besonders berühren.

Termine im November

– Fr, 21.11.2025 | 17:30 Uhr | nt-Hof

– Sa, 22.11.2025 | 17:30 Uhr | nt-Hof

– So, 23.11.2025 | 16:00 Uhr | nt-Hof

– Do, 27.11.2025 | 17:30 Uhr | nt-Hof

– Fr, 28.11.2025 | 17:30 Uhr | nt-Hof

– Sa, 29.11.2025 | 17:30 Uhr | nt-Hof

– So, 30.11.2025 | 15:00 Uhr | nt-Hof

Foto: Anna Kolata