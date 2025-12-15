Drei Paletten mit Kabeltrommeln von Baustelle in Teutschenthal gestohlen

Am Sonntagabend wurde der Polizei ein Diebstahl von einer Baustelle gemeldet. Vor Ort auf der Baustelle stellten die Beamten fest, dass an einem Bauzaun eine Schelle entfernt worden war. In diesem Bereich waren mehrere Paletten mit Kabeltrommeln gelagert, von denen drei Paletten entwendet wurden. Die Täter brachten über 30 Kabeltrommeln in ihren Besitz und verließen die Baustelle wieder. Auch hier hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

