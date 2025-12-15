Südstadt-Center: OB Vogt erteilt SPD-Forderungen nach mehr städtischem Engagement Absage – Verantwortung für Südstadt-Center liegt beim Eigentümer

Das Südstadt-Center in Halle (Saale) war einst ein zentraler Anlaufpunkt für den Süden der Stadt. Heute steht es sinnbildlich für die Probleme vieler Stadtteilzentren: Müll in den Gängen, sichtbare Verwahrlosung, eine abgestellte Heizung wegen unbezahlter Rechnungen, immer mehr leerstehende Ladenflächen. In den vergangenen Monaten sorgten zudem schließende Geschäfte für Schlagzeilen. Und kürzlich die Nachricht, dass auch die Stadtteilbibliothek ihren Standort im Center aufgeben wird, ab nächsten Jahr ist man am Platz der Völkerfreundschaft zu finden. Angesichts dieser Entwicklung fordert die SPD-Fraktion im halleschen Stadtrat ein stärkeres Engagement der Stadt. Mit einem Antrag will sie den weiteren Abstieg des Centers stoppen und neue Perspektiven eröffnen.

SPD fordert „Südstadt-Center-Gipfel“ und Rathaus Süd



Kern des Antrags ist die Idee eines sogenannten „Südstadt-Center-Gipfels“. Die Stadtverwaltung soll demnach alle relevanten Akteure an einen Tisch bringen: den Eigentümer des Centers, Geschäftsinhaberinnen und -inhaber, Mitarbeitende sowie Anwohnervertretungen. Ziel wäre es, gemeinsam ein Nutzungskonzept zu entwickeln, das Ordnung, Sauberkeit und Attraktivität des Centers verbessert. Darüber hinaus schlägt die SPD vor, das Südstadt-Center stärker als Standort öffentlicher Dienstleistungen zu nutzen. Unter dem Stichwort „Rathaus Süd“ sollen kommunale Angebote als Ankermieter einziehen und für mehr Publikumsverkehr sorgen. Neben der Stadtteilbibliothek, die aus Sicht der SPD unbedingt im Quartier gehalten werden soll, werden auch weitere Servicestellen ins Spiel gebracht – etwa eine Außenstelle der Kfz-Zulassungsbehörde. Als weitreichendste Option regt die Fraktion schließlich an, zu prüfen, ob im Notfall ein kommunales Unternehmen das Center übernehmen könnte. So solle sichergestellt werden, dass das Südstadt-Center seine Funktion als Stadtteilzentrum und Ort öffentlicher Daseinsvorsorge behält.

Oberbürgermeister sieht kaum Handlungsspielraum



Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt bremst die Erwartungen jedoch deutlich. In seiner schriftlichen Antwort verweist er darauf, dass es sich beim Südstadt-Center um Privateigentum handelt. Die Einflussmöglichkeiten der Stadt seien daher stark begrenzt. Zu dem vorgeschlagenen Gipfel erklärt Vogt, die Verwaltung habe in der Vergangenheit mehrfach versucht, mit dem Eigentümer Kontakt aufzunehmen – bislang ohne Erfolg. Es scheine kein echtes Interesse an einem Austausch zu geben. Ohne die Mitwirkung des Eigentümers als Hauptakteur halte er einen Südstadt-Center-Gipfel für nicht zielführend. Gleichzeitig betont er, dass mit großen Ankermietern wie Kaufland, DM oder der CubeStore-Radwelt bereits eine enge Betreuung im Rahmen der Unternehmens-Bestandspflege bestehe. Auch beim „Rathaus Süd“ weist der Oberbürgermeister auf rechtliche Grenzen hin. Die Entscheidung über Standorte städtischer Dienststellen liege allein bei ihm im Rahmen der inneren Organisation der Verwaltung. Der Stadtrat könne hierfür keine Prüfaufträge erteilen. Der Vorschlag werde jedoch als Anregung aufgenommen. Eine mögliche kommunale Übernahme des Centers hält Vogt ebenfalls nur dann für denkbar, wenn der derzeitige Eigentümer überhaupt mitwirke – was derzeit nicht absehbar sei.

Damit bleibt die Zukunft des Südstadt-Centers vorerst offen. Während die SPD auf ein stärkeres Eingreifen der Stadt setzt, verweist die Verwaltung auf fehlende rechtliche Hebel und einen nicht kooperationsbereiten Eigentümer. Für viele Anwohnerinnen und Anwohner der Südstadt ist das Center jedoch mehr als nur eine Immobilie: Es ist – oder war – ein sozialer Treffpunkt und ein wichtiger Versorgungsort.