Südstadt-Center: OB Vogt erteilt SPD-Forderungen nach mehr städtischem Engagement Absage – Verantwortung für Südstadt-Center liegt beim Eigentümer

von · 15. Dezember 2025

15 Antworten

  1. PaulusHallenser sagt:
    15. Dezember 2025 um 17:35 Uhr

    „OB Vogt erteilt SPD-Forderungen nach mehr städtischem Engagement Absage“

    Und das ist auch gut so! Das von der SPD geforderte „Engagement“ hätte am Ende ohnehin nur Steuergeldverschwendung zugunsten einiger Genossen bedeutet.

    „Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt bremst die Erwartungen jedoch deutlich. In seiner schriftlichen Antwort verweist er darauf, dass es sich beim Südstadt-Center um Privateigentum handelt.“

    Das ist richtig, nur gibt es im Umfeld der halleschen Genossen Mitglieder, die Eigentümerrechte für etwas Verzichtbares halten.

  2. Julius Neumann sagt:
    15. Dezember 2025 um 17:41 Uhr

    War OB Vogt schon einmal im Südstadt Center, insbesondere auf den bestialisch stinkenden Toiletten?

    Ich empfehle den Blick nach Bernau: gleicher Eigentümer, ähnliche Situation und ein engagierter Bürgermeister. Und dort gibt es durchaus Besserung, zumindest im Rahmen der Verkehrssicherheit.

    • A.W. sagt:
      15. Dezember 2025 um 19:28 Uhr

      Ich bin jede Woche dort und in Deutschland gibt es deullich schlimmere Plätze. Absolut keine Handhabe hier derzeit einzugreifen.

    • Emmi sagt:
      15. Dezember 2025 um 19:36 Uhr

      Das Center ist keine städtische Immobilie. Also, warum sollte die Stadt da Energie reinstecken….. für wen und Stadtkasse ist leer.
      „die SPD-Fraktion im halleschen Stadtrat ein stärkeres Engagement der Stadt.“
      Das Engagement kann doch die SPD selbst aufbringen!

      • PaulusHallenser sagt:
        15. Dezember 2025 um 20:03 Uhr

        Emmi,

        Sie sollten berücksichtigen, dass das lautstarke Engagement der anstehenden Landtagswahl 2026 geschuldet ist. Es geht nicht um das Südstadt-Center an sich, sondern um Wählerstimmen.

        „„die SPD-Fraktion im halleschen Stadtrat ein stärkeres Engagement der Stadt.“
        Das Engagement kann doch die SPD selbst aufbringen!“

        Ich stelle mir gerade vor, wie die halleschen SPD-Mitglieder, ausgestattet mit Gummihandschuhen, WC- und Fliesenreinigern, Eimern voller dampfenden Wischwassers und Schrubbern ins Südstadt-Center einrücken, um die (Zitat) bestialisch stinkenden Toiletten zu säubern und desinfizieren. 🙂

        Aber das wird wohl eher nicht passieren.

  3. schmuddlig sagt:
    15. Dezember 2025 um 17:43 Uhr

    Der Süden Halles ist der Stadtpolitik und Verwaltung völlig egal.
    Fängt beim Zustand der Straßen und Wege an und hört bei der Verwahrlosung der Grünflächen nicht auf. Hauptsache Geranien am Ratshof.

    • Emmi sagt:
      15. Dezember 2025 um 19:40 Uhr

      @schmuddlig,
      vielleicht nicht immer nur meckern und abwarten. Vielleicht solltest du selbst anpacken und die Mitstreiter suchen.
      Auch andere Stadtteile haben Probleme, aber sie machen was. Zum Beispiel Spielplatzpaten und Müll sammeln.
      Kaputte Straßen und Radwege gibt es in der ganzen Stadt.

  4. Wörmlitzer sagt:
    15. Dezember 2025 um 18:23 Uhr

    Kann dicht gemacht werden! Gibt genug Discounter rings herum. Ebenso Apotheken und Frisöre. Cube braucht keiner.

  5. Franz2 sagt:
    15. Dezember 2025 um 18:26 Uhr

    Man muss den Leuten eben reinen Wein einschenken und keine Versprechungen machen – und wie schon mehrmals gesagt: Der Zustand des Centers ist auch auf die Menschen, die dort ein und aus gehen, zurückzuführen. Nicht bezahlte Rechnungen des Eigentümers ist eine Sache – Müll zu hinterlassen, Wände zu beschmieren und Toiletten zu verstopfen eine Andere. Der Zustand eines Stadtteils hängt insbesondere von den dortigen Anwohnern ab und da scheint in der Südstadt Einiges im Argen zu liegen.

    • Wario sagt:
      15. Dezember 2025 um 21:02 Uhr

      @Franz2 , sag es doch ruhig. Rentner werden für diese Verwahrlosung bestimmt nicht verantwortlich sein. Einfach nur traurig. Herr Neumann, ihre Partei trägt Mitschuld an solchen Miseren! Sie auf Steuerzahler abwälzen ist aber bisher Gang und Gäbe. Es wird ein hartes Brot für ihre Partei in S.-A. ! Mitleid hab ich keines mehr. Schade!

  6. Robert sagt:
    15. Dezember 2025 um 18:58 Uhr

    Sehe ich genauso . Für was bekommt so ein Manager sein Gehalt ?

    • Fred sagt:
      15. Dezember 2025 um 23:21 Uhr

      Kann ich dir sagen: für nix. Und ist doch eindeutig bewiesen beim Südstadtcenter… Da muß man als manager auch mal tätig werden, Misstände beseitigen, permanent, auch wenn es schwerfällt oder weh tut. reinigen, erhalten, bewachen ganz sicher auch noch. dafür zahlen die Mieter ihren Salär, nicht nur zum Wohlbefinden des managers.

  7. Panik - Poetin sagt:
    15. Dezember 2025 um 19:04 Uhr

    Danke OB Voigt, für diese klaren, wahren Worte.
    Thats is! Und dem ist nichts hinzuzufügen (leider)!

  8. Klaus sagt:
    15. Dezember 2025 um 21:30 Uhr

    „Eigentum verpflichtet“ ist in Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG) zu lesen. Frage ist: gilt das GG oder nicht und für wen??

