Einbruch in Einfamilienhaus in Teutschenthal

Unbekannte schlugen am Samstag gegen 18.30 Uhr an einem Einfamilienhaus im Ortsteil Langenbogen die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so ins Haus, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Nachbarn hatten das Treiben bemerkt und begaben sich zeitnah zu dem Haus, woraufhin die Männer flüchteten. Ob etwas entwendet wurde, befindet sich in Prüfung. Eine Suche nach den Einbrechern wurde eingeleitet und Spuren am Tatort gesichert. Die Ermittlungen dauern an.



