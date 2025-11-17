Du bist Halle

Friedrich-Naumann-Stiftung lädt ins Planetarium zu Diskussionsveranstaltung zum Thema KI ein

von · 17. November 2025

4 Antworten

  1. 10010110 sagt:
    17. November 2025 um 00:58 Uhr

    Die Gäste sind eingeladen, ihre Fragen einzubringen und gemeinsam mit den Fachleuten zu beleuchten, welche Rolle KI künftig in Halle spielen kann – und wie die Stadt die Weichen stellt, um technologisch und gesellschaftlich vorne mitzuspielen.

    Für mich geht dieses ganze Gequatsche am Wesentlichen, worauf es im Leben ankommt, vorbei. Und irgendwie überrascht mich da auch nicht, dass ein paar FDP-Fritzen sitzen und rumschwafeln, als wäre Technologie die Lösung für alle Probleme (die Technologie vorher erst geschaffen hat). Letztendlich ist das ganze KI-Getue reine Beschäftigungstherapie für gelangweilte, wohlstandsverwahrloste und abgehobene Besserwisser, die ihre innere Leere mit immer mehr materiellen Dingen füllen müssen.

  2. ! sagt:
    17. November 2025 um 07:56 Uhr

    Zur FDP sollte niemand gehen, um nach Lösungen für die Zukunft zu fragen. Diese Partei hat keinerlei Lösungen für die Zukunft. Sie ist bleibt die Mövenpick-Partei.

  3. PaulusHallenser sagt:
    17. November 2025 um 11:05 Uhr

    Es freut mich sehr, dass Bernd Schlömer und Tim Kehrwieder an dieser Veranstaltung teilnehmen, denn die beiden wissen, wie wichtig KI für Sachsen-Anhalt und Halle ist. Ich hoffe auf eine rege Teilnahme an dieser Veranstaltung, denn hier wird Zukunft gestaltet.

