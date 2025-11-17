Friedrich-Naumann-Stiftung lädt ins Planetarium zu Diskussionsveranstaltung zum Thema KI ein
Künstliche Intelligenz hält weltweit Einzug in Städte – sie steuert Verkehrsflüsse, verbessert die Energieeffizienz und ermöglicht moderne Bürgerdienste. Auch Halle (Saale) steht vor der Aufgabe, diese Technologien sinnvoll einzusetzen, um Verwaltung, Stadtplanung und Entwicklung zukunftsorientiert auszurichten. Unter dem Titel „Stadt und KI – Innovationspotenziale für Halle“ lädt die Friedrich-Naumann-Stiftung gemeinsam mit Expertinnen und Experten zu einer öffentlichen Diskussion ein. Die Veranstaltung findet am 17. November 2025 um 18:30 Uhr im Kuppelsaal des Planetariums Halle (Saale), Holzplatz 5, 06110 Halle (Saale) statt. Der Eintritt ist frei.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Halle die Chancen digitaler Technologien nutzen und gleichzeitig Herausforderungen wie Datenschutz, Fachkräftemangel und gesellschaftliche Akzeptanz meistern kann. KI bietet vielfältige Möglichkeiten – von effizienten Verwaltungsabläufen über datengetriebene Stadtplanung bis hin zu innovativen Lösungen für Mobilität, Wohnen und Infrastruktur. Doch welche Projekte sind realistisch, welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen beachtet werden, und wie kann die Stadt zum Vorreiter werden?
Darüber diskutieren:
– Bernd Schlömer (FDP), Digitalstaatssekretär des Landes Sachsen-Anhalt und CIO der Landesregierung
– Diana Chvirova, Fraunhofer FIT, Institutsteil Wirtschaftsinformatik
– Dr. Dirk Assmann, Experte für Wohnen, urbane Innovation und Regionalentwicklung bei der Friedrich-Naumann-Stiftung
– Tim Kehrwieder, Stadtrat FDP/Freie Wähler und Mitglied im Digitalausschuss
Die Gäste sind eingeladen, ihre Fragen einzubringen und gemeinsam mit den Fachleuten zu beleuchten, welche Rolle KI künftig in Halle spielen kann – und wie die Stadt die Weichen stellt, um technologisch und gesellschaftlich vorne mitzuspielen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.
Für mich geht dieses ganze Gequatsche am Wesentlichen, worauf es im Leben ankommt, vorbei. Und irgendwie überrascht mich da auch nicht, dass ein paar FDP-Fritzen sitzen und rumschwafeln, als wäre Technologie die Lösung für alle Probleme (die Technologie vorher erst geschaffen hat). Letztendlich ist das ganze KI-Getue reine Beschäftigungstherapie für gelangweilte, wohlstandsverwahrloste und abgehobene Besserwisser, die ihre innere Leere mit immer mehr materiellen Dingen füllen müssen.
Wär schön, wenn du dir auch mal eine sinnvolle Beschäftigung suchst.
Weil hier machst du dich immer nur zum Kasper…
Zur FDP sollte niemand gehen, um nach Lösungen für die Zukunft zu fragen. Diese Partei hat keinerlei Lösungen für die Zukunft. Sie ist bleibt die Mövenpick-Partei.
Es freut mich sehr, dass Bernd Schlömer und Tim Kehrwieder an dieser Veranstaltung teilnehmen, denn die beiden wissen, wie wichtig KI für Sachsen-Anhalt und Halle ist. Ich hoffe auf eine rege Teilnahme an dieser Veranstaltung, denn hier wird Zukunft gestaltet.