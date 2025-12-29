Einbruch in mehrere Geschäfte im Neustadt Centrum

Vermutlich in der Nacht zu Montag wurde in mehrere Geschäfte im Neustadt Centrum eingebrochen. Bemerkt wurde die Tat am Morgen gegen 3 Uhr, so eine Polizeisprecherin.

Derzeit gibt es noch keine Informationen darüber, was gestohlen wurde. Allerdings wurde beispielsweise bei Medimax die Vitrine mit Smartphones aufgebrochen. Auch der ALDI-Markt öffnete erst verspätet.

Bereits vor wenigen Wochen gab es bereits einen Einbruch ins Einkaufszentrum.

Weitere Informationen folgen.