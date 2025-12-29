Einbruch in mehrere Geschäfte im Neustadt Centrum
Vermutlich in der Nacht zu Montag wurde in mehrere Geschäfte im Neustadt Centrum eingebrochen. Bemerkt wurde die Tat am Morgen gegen 3 Uhr, so eine Polizeisprecherin.
Derzeit gibt es noch keine Informationen darüber, was gestohlen wurde. Allerdings wurde beispielsweise bei Medimax die Vitrine mit Smartphones aufgebrochen. Auch der ALDI-Markt öffnete erst verspätet.
Bereits vor wenigen Wochen gab es bereits einen Einbruch ins Einkaufszentrum.
Weitere Informationen folgen.
Nachts 3 Uhr. Somit kann man den Täter Kreis ziemlich gut eingrenzen. Weil ja keine normalen Menschen in das Center rein und raus kommen. Ohne Schlüssel und so 😉
„Bemerkt wurde die Tat am Morgen gegen 3 Uhr,..“
Bilder und Videos der Überwachungskameras am besten gleich zur veröffentlichen Verhandlung herausgeben um die Ermittlungen zu unterstützen.
Welche Bilder bzw Videos ?
Das Center ist so offen wie ein Zelt. Wenn mann möchte kommt mann zur jeder Tageszeit rein. Und 99 % der Läden haben keine Alarmanlage.
Und wer die Augen auf macht erkennt das auch.
Auch wenn es angeblich „so offen wie ein Zelt“ ist, gibt es zu 100% eine Videoüberwachung, die die Straftaten aufgezeichnet hat.
wann findet die veröffentlichen Verhandlung statt
möchte auch veröffentlichen verhandeln
„veröffentlichen Verhandlung“
Die russischen Bots müssen noch viel lernen. Eine bloße Aneinanderreihung von deutschen Wörtern ergibt noch nicht unsere Sprache.
„..zur veröffentlichen Verhandlung..“
Wat meinste?
Und zack , die „Spezialisten“ melden sich zu Wort.
@Tom,3 Uhr? Welcher Täterkreis könnte es deiner Meinung nach denn sein.
@Detlef???Ich vermute mal Sternburgsyndrom.
Gibt es keinen Alarm? Und was zeigen die Kameras? Und was sagt die Security?
Dass heutzutage überall Kameras sind, ist man gewohnt.
Aber es muss angekündigt sein, und das habe ich noch nicht gesehen.
Außerdem, das Center hat mehrere Eingänge. Man kann zu einem rein, aber zu einem anderen raus. Vielleicht werden die Zugänge gezählt, aber auch die Ausgänge? Und die täglich verglichen?
Videoüberwachung,Wachschutz,Alarmanlage????? Die Diebe werden immer dreißter…Kein wunder bei den geringen Strafen,da lachen die drüber…Wünsche allen einen guten Rutsch…
Im Vergleich zu wann werden Diebe immer dreister? Wann konnten Diebe nicht dreist sein?