Einbruch in mehrere Geschäfte im Neustadt Centrum

von · 29. Dezember 2025

  1. Tom sagt:
    29. Dezember 2025 um 08:35 Uhr

    Nachts 3 Uhr. Somit kann man den Täter Kreis ziemlich gut eingrenzen. Weil ja keine normalen Menschen in das Center rein und raus kommen. Ohne Schlüssel und so 😉

  2. Detlef sagt:
    29. Dezember 2025 um 08:40 Uhr

    Bilder und Videos der Überwachungskameras am besten gleich zur veröffentlichen Verhandlung herausgeben um die Ermittlungen zu unterstützen.

  3. RaSchu sagt:
    29. Dezember 2025 um 09:41 Uhr

    Und zack , die „Spezialisten“ melden sich zu Wort.

  4. Tommy sagt:
    29. Dezember 2025 um 09:47 Uhr

    @Tom,3 Uhr? Welcher Täterkreis könnte es deiner Meinung nach denn sein.
    @Detlef???Ich vermute mal Sternburgsyndrom.

  5. DanielSnidr sagt:
    29. Dezember 2025 um 09:48 Uhr

    Gibt es keinen Alarm? Und was zeigen die Kameras? Und was sagt die Security?

    • Rentner sagt:
      29. Dezember 2025 um 10:49 Uhr

      Dass heutzutage überall Kameras sind, ist man gewohnt.
      Aber es muss angekündigt sein, und das habe ich noch nicht gesehen.
      Außerdem, das Center hat mehrere Eingänge. Man kann zu einem rein, aber zu einem anderen raus. Vielleicht werden die Zugänge gezählt, aber auch die Ausgänge? Und die täglich verglichen?

  6. Marina sagt:
    29. Dezember 2025 um 10:24 Uhr

    Videoüberwachung,Wachschutz,Alarmanlage????? Die Diebe werden immer dreißter…Kein wunder bei den geringen Strafen,da lachen die drüber…Wünsche allen einen guten Rutsch…

