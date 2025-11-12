Einbrüche in Kellerräume in Friseursalon in der Reilstraße

Am heutigen Morgen wurde die Polizei in die Reilstraße in Halle (Saale) gerufen. Hier wurde ein Einbruch in einen Friseursalon angezeigt. Vor Ort erhielten die Polizeibeamten die Information, dass außerdem mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ebenfalls in der Reilstraße aufgehebelt wurden. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort und nahm die Ermittlungen auf. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

