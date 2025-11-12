Bronzerausch: Landesmuseum gestalten Ausstellungsraum neu

Der Dauerausstellungsraum >Bronzerausch< im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle (Saale) präsentiert sich in neuem Gewand. Er beschäftigt sich dem Zeitraum der späten Jungsteinzeit und der Frühbronzezeit zwischen etwa 2800 und 1550 v. Chr. widmet, wurde im Jahr 2008 erstmals eröffnet.

Allerdings haben seither die fortlaufenden Untersuchungen zur Himmelsscheibe von Nebra und ihrem kulturellen Umfeld zahlreiche Aufsehen erregende Funde und bahnbrechende Erkenntnisse erbracht, die neues Licht auf den genannten Zeitraum in unserer Region werfen.

Um diesem aktuellen Forschungsstand Rechnung zu tragen, wichtige Neufunde zu präsentieren und der Öffentlichkeit dauerhaft zugänglich zu machen, wurde der Ausstellungsabschnitt >Bronzerausch< von Grund auf neu konzipiert. Mit der wissenschaftlichen Aktualisierung ging auch eine grundlegende Neugestaltung der Szenographie des Raumes einher.

Mehr später