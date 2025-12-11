Mammut-Spielgerät am Landesmuseum ist nach Neubau wieder freigegeben

Der Steinzeit-Spielplatz am Landesmuseum für Vorgeschichte ist wieder komplett. Die Stadt hat das Mammut-Spielgerät nach einem Neubau wieder freigegeben.

Am heutigen Donnerstagnachmittag sind die Absperr-Bauzäune auf dem Spielplatz am Rosa-Luxemburg Platz laut Stadtverwaltung weggeräumt worden. Die Stadt hat rund 30.000 Euro Eigenmittel in den Ersatz des Klettergeräts investiert.

Im Juli dieses Jahres war es gesperrt worden. Über das neue Mammut-Spielgerät mit Rutsche hinaus waren auch zwei Mammutbaby-Federwippen Teil der Ausschreibung, um damit den Kleinkinder-Spielbereich aufzuwerten.

Foto Stadt Halle, Thomas Ziegler