Elternabend „Schule und dann?“: Infoabend der Agentur für Arbeit „Finde den Beruf der zu Dir passt!“

Die Agentur für Arbeit lädt zum Berufsorientierungsabend für Schüler / Schülerinnen und Eltern am 04.12.2025 um 17.00 Uhr in das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit in Halle (Saale) in der Schopenhauerstr. 2, 06114 Halle (Saale) ein. Das Thema an diesem Abend lautet: Studieren in der Region.



Für Eltern der Acht- und Neuntklässler/-innen liegt der Schulabschluss Ihres Sohnes oder Ihrer Tochter noch in weiter Ferne, doch der Berufswahlprozess hat längst begonnen. Das erste Schulpraktikum steht bald an, im Unterricht wird das Thema Bewerbung behandelt. Die Jugendlichen machen sich erste Gedanken darüber, wie es nach der Schule vielleicht weitergehen könnte. Eltern sind wichtige Berater und Motivatoren bei der Berufswahl für Ihr Kind. Doch wie gut kennen Sie sich in der Studienlandschaft wirklich aus? Kennen Sie die Studienangebote in der Region?



Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit in Halle laden die Eltern, natürlich auch gerne gemeinsam mit Ihrem Kind, herzlich zu einem Elternabend ein.



Folgende Hochschulen stellen sich mit Ihren Vertretern persönlich vor:

Hochschule Merseburg

Martin- Luther- Universität Halle-Wittenberg

sowie

sowie Studentenwerk (BaföG – Amt) und Arbeiterkind e.V.

Anmeldung für die persönliche Teilnahme im BiZ