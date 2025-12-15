Erhebliche Verspätung: Straßenbahnlinien 9 und 10 werden umgeleitet und lassen Bereich Berliner Brücke aus
Update: die Linienführung galt zunächst für Montag. Möglicherweise wird dies, bis zu einer Nachjustierung, noch bis Ende der Woche im Tagesverkehr gelten. In den Morgen- und Abendstunden fahren die Linien regulär. Bitte dazu die Informationen an den digitalen Anzeigetafeln beachten – denn weder per App, noch per Durchsage wurde über die Änderung informiert.
Wegen erheblicher Verspätungen werden die Straßenbahnlinien 9 und 10 umgeleitet und fahren nicht mehr über Berliner Brücke, Freiimfelder Straße.
Route vorerst:
- 9: Göttinger Bogen, Rennbahnkreuz, Franckeplatz, Riebeckplatz weiter als 10 nach Neustadt über Magdeburger Straße
- 10: Soltauer Straße, Rennbahnkreuz, Marktplatz, Steintor weiter als 9 nach Neustadt über Magdeburger Straße
- Ringbahnlinie: Riebeckplatz, Steintor, Berliner Brücke, Freiimfelder Straße zurück zum Riebeckplatz
Wie das denn? Liegt das am neuen Fahrplan oder gibt es heute besondere Umstände? Die 9 und 10 kommen doch kaum mit irgendwelchen Staus in Berührung?
Interessant ist vor allem, dass die HAVAG dazu anscheinend keine Begründung mitteilt. Verspätungen können durchaus mal vorkommen, aber dann sollte das einen vernünftigen Grund haben.
Da stellt sich noch eine ganz andere Frage. Wenn die kürzere Runde mit Verspätungen begründet wird, der Fahrplan also eigentlich die große Runde über die Berliner Brücke eingeplant hat: Wo können die Bahnen auf ihrer kürzeren Route ihre planmäßige Zeit abwarten? An den Haltestellen in der Magdeburger Straße und in der Franckestraße stehen sie jedenfalls anderen Linien im Weg.
Was geifst du wiederum? Das ist nicht deine Linie. Du wohnst im Südpark!
Und wie kommt man vom Südpark in die Altstadt?
Tja. Vielleicht sollte man ein oder zwei Bahnen mehr auf den Linien einsetzen oder die Ampeln so programmieren, daß die Bahnen ohne ständig zu stoppen fahren können. Am falschen Fleck sparen kann nach hinten losgehen. Das ist wie mit dem Bauern der seinem Esel das fressen abgewöhnen will und ihm täglich weniger Heu gibt. Eines Tages geht er in den Stall und der Esel liegt tot da. Er ist verhungert!
Scheinen ja „Spezialisten“ in der HAVAG das sagen zu haben, die unseren ÖPNV ruinieren. Hier sollten echte Fachkräfte der Stadt mal mit der Faust auf den Tisch hauen. Die Fahrkgäste können einem nur Leid tun.
Ach ja.
Was sagt denn eigentlich Herr Schwarz zu diesem Diaster?
Kann DbH mal nachfragen.
Vollkommen verständlich, höhere Preise, weniger Leistungen, genau wie die Truppe in Berlin.
Die Ölv 11: —-> Theorie und Praxis sind immer zwei verschiedene Schuhe. Da gibt es viele Störmöglichkeiten, Stau, Ampel, Unfall, Falschparker etc., sowas kann man nicht vorhersehen. Und man muss nicht immer gleich „Schuldige“ suchen, sondern auf das schauen, was täglich in der Stadt abgeht. Die Straßenbahnfahrer/-innen tun mir manchmal wirklich leid. Ich finde die Lösung mit der „Ringlinie“ seeeeeehr gut. Die Linie 10 kommt aus Halle-Neustadt, das ist eine lange Strecke. An der Hst. Friesenstraße z.B. kommt die nie pünktlich an. Von daher, gute Alternative. Warum nicht.
Auf der Strecke der 9 und 10 sind keine Staus. Wegen der Ampeln, die es im Übrigen nicht erst seit gestern gibt, wird es wohl kaum starke Verspätungen geben. Die Strecke der 10 ist lang, aber zeitlich extrem kurz. So richtig nachvollziehbar ist das alles nicht. Aber wenn es dann auch so funktioniert, sollen die das halt machen.
Die Bahnen fahren, wie sie wollen und dann sind sie so voll, dass man mitunter nicht mehr rein kommt. Was soll das. Man ist durch das Umsteigen länger unterwegs.
Man ist länger und mit umsteigen unterwegs. Dann sind Bahnen nicht mehr in den Anzeigetafel. Warum? Warum fahren die Bahnen nicht mehr so wie vorher? Die Bahnen sind auch so voll, das bei einem Bremsvorgang keiner mehr umfällt. Nicht gut. Vielleicht sollte man es nochmal überdenken.
Immer einen Gurt umlegen und am Sitz bestigen.
woher kommt diese information? ab wann gilt diese neue linienführung? welchen grund hat diese neue linienführung?
auf der website der havag ist nichts darüber zu finden.
ich kann auch weiterhin mit der 10 laut fahrtenplaner direkt von der freiimfelder straße zum markt fahren.
Der Fahrtenplaner ist nicht wirklich verlässlich. Laut HAVAG fahren einzelne Busse nachts durch die gesperrte Straße am S-Bahnhof Silberhöhe.
Linie 23 von Berliner Brücke zur Südstadt, Abfahrt 3.21 Uhr.
Die Bahnen fahren mit erneuerbarer Energie .
Damit bedienen die Linien auch nicht mehr den Hauptbahnhof. Den Weg kann man notfalls laufen, das macht es aber unbequem und verlängert die Umsteigezeit