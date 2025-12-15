Erhebliche Verspätung: Straßenbahnlinien 9 und 10 werden umgeleitet und lassen Bereich Berliner Brücke aus

Update: die Linienführung galt zunächst für Montag. Möglicherweise wird dies, bis zu einer Nachjustierung, noch bis Ende der Woche im Tagesverkehr gelten. In den Morgen- und Abendstunden fahren die Linien regulär. Bitte dazu die Informationen an den digitalen Anzeigetafeln beachten – denn weder per App, noch per Durchsage wurde über die Änderung informiert.

Wegen erheblicher Verspätungen werden die Straßenbahnlinien 9 und 10 umgeleitet und fahren nicht mehr über Berliner Brücke, Freiimfelder Straße.

Route vorerst:

9: Göttinger Bogen, Rennbahnkreuz, Franckeplatz, Riebeckplatz weiter als 10 nach Neustadt über Magdeburger Straße

10: Soltauer Straße, Rennbahnkreuz, Marktplatz, Steintor weiter als 9 nach Neustadt über Magdeburger Straße

Ringbahnlinie: Riebeckplatz, Steintor, Berliner Brücke, Freiimfelder Straße zurück zum Riebeckplatz