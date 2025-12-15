Du bist Halle

CDU Sachsen-Anhalt begrüßt Aus vom Verbrennerverbot, Grüne beklagen Verbrennerfetisch, der Wettbewerbsfähigkeit gefährdet

von · 15. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

38 Antworten

  1. Harald sagt:
    15. Dezember 2025 um 13:27 Uhr

    So geht Lobbyarbeit! Aber dass sich ein AFD naher Fahrlehrer daür nicht zu schade ist, wundert mich kaum.

    Antworten
  2. J sagt:
    15. Dezember 2025 um 13:34 Uhr

    Dieser Schlingerkurs ist für die Wirtschaft absolutes Gift. Wie soll man langfristige Investitionen planen, wenn andauernd an der Strategie geändert wird. Dazu kommt, dass das Festhalten am Verbrenner den technologischen Abstand zum Marktführer China nur noch größer werden lässt. Das im Elektroauto die Zukunft liegt, bestreitet keiner mehr. Aber anstatt alle Anstrengungen zu unternehmen, auch Deutschland in diese Richtung zu fördern und auf lange Sicht wieder konkurrenzfähig zu machen, schadet man dem Standort Deutschland weiter. Danke CDU! Wie immer nur rückwärtsgewandt und wirtschaftsfeindlich.

    Antworten
  3. V8 sagt:
    15. Dezember 2025 um 13:36 Uhr

    Wurde Zeit , dass dieser ideologische Blödsinn von den Grünen gestoppt wurde. Nach und werden die 90% auch gekippt. So muss es sein. Keine grünen Repressalien mehr gegen die Autoindustrie!

    Antworten
  4. Bürger sagt:
    15. Dezember 2025 um 13:37 Uhr

    Welch Verarsche durch die Union. Statt um 100% sollen die Flottenemissionswerte „nur“ noch um 90% sinken. Hat in der Realität für Normalverbraucher keinerlei Auswirkungen haben. Das erlaubt maximal die Fertigung einiger Verbrenner-Supersportwagen zu exorbitanten Preisen.

    Bezeichnend ist auch der totale Meltdown der LinksGrünen auf diese Meldung. Auch diese sind nicht in der Lage, die Änderung wirklich zu verstehen. Oder sie wollen es einfach nicht verstehen.

    Antworten
  5. Wien 3000 sagt:
    15. Dezember 2025 um 13:43 Uhr

    „Deutschland hat sich durchgesetzt.“ Äh, nein. Bisher handelt es sich nur um einen noch nicht offiziell bestätigten Vorschlag der EU-Kommission. Das Aus vom Verbrenner-Aus muss noch durch Rat und Parlament abgesegnet werden. Außerdem ist das sog. Verbrenner-Aus gar kein echtes Verbrenner-Aus, da laut aktueller Regelung auch nach 2035 Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen werden können, wenn sie mit E-Fuels betrieben werden.

    Antworten
  6. Frage sagt:
    15. Dezember 2025 um 13:53 Uhr

    Mir ist völlig unklar, wie die CDU die klima- und unweltpolitische Ziele erreichen könnte. Sind die ihr überhaupt noch wichtig? Genauso unklar ist mir, welchen ökonomischen Sinn es haben soll, jetzt den Umstieg auf Elektroautos auszubremsen. Ist das nicht „ideologisch motiviert“?

    Antworten
  7. Turbo sagt:
    15. Dezember 2025 um 13:58 Uhr

    Ein Schlag gegen die grüne Lobby! Herrlich!

    Antworten
    • JoKo sagt:
      15. Dezember 2025 um 15:44 Uhr

      Vielleicht erinnerst du dich an die „grüne Lobby“ wenn du mit Krebs im Krankenhaus liegst und der Arzt dir deine Restlebenszeit mitteilt.
      Spätestens dann wird dir bewusst dass es keine Ideologie ist, Meschen vor giftigen und Krebserregenden Abgasen zu schützen. Der Siegeszug der E-Mobilität ist weltweit nicht mehr aufzuhalten. Alles jammert über sterbende Industrie in Deutschland und möchte (wieder) mehr Innovation. Niemand von euch kauft aber diese Innovationen und lehnt alles ab, was nicht schon 1970 auf dem Markt war. Nicht die Politik ist das Problem, sondern die Menschen in diesem Land. Schön zu sehen ist aber, dass der Anteil der neu zugelassenen E-Fahrzeuge (22%) inzwischen fast den Benziner mit 24% eingeholt hat. Diesel spielt fast keine Rolle mehr mit 11% und die sonstigen ( Wasserstoff) mit 02% er Recht keine. Wer sich jetzt einen Hybriden kauft, wird schnell feststellen, dass es quatsch war und ein reines E-Auto die bessere Wahl gegwesen wär.

      Antworten
      • V8 sagt:
        15. Dezember 2025 um 18:33 Uhr

        Jeder geht mal zum Teufel !
        Der Sieg von EMobilität ist nicht mehr aufzuhalten? Wo lebst du? Wer hat dir das eingetrichtert? Solche Müllkisten, die bei 180 abgeriegelt werden, kauft kein normaler Autofahrer. Nur Deppen.

        Antworten
      • Spiegelkammer sagt:
        15. Dezember 2025 um 20:55 Uhr

        Meinen Sie mit den von Krebs betroffenen die Arbeiter, welche die Zutaten für die schönen E-Autos abbauen. E-Autos benötigen Seltene Erden vor allem für die starken Permanentmagnete in den Elektromotoren (Neodym, Dysprosium, Praseodym, Terbium). Deren Abbau ist extrem umweltbelastend und die Krankheits- und Todesraten sind hoch. Aber das interessiert Sie offenbar die Bohne.

        Antworten
      • t-haas sagt:
        15. Dezember 2025 um 23:26 Uhr

        Aber nur, wenn wirklich genügend Ladestellen vorhanden wären. Schau dich mal in den Großquartieren um, wieviele es da gibt. Gegen NULL.
        Da braucht man was Gangbares, kein Ausfallmodell, was dann nicht geladen werden kann. Wir sind vom E-Fortschritt noch sehr weit entfernt…

        Antworten
    • olli sagt:
      15. Dezember 2025 um 15:49 Uhr

      Darum geht es schließlich. Nicht etwa um sinnvolle Politik. 😉

      Antworten
    • hgp sagt:
      15. Dezember 2025 um 18:19 Uhr

      Nennt man Schlag ins Wasser. Null Langzeiteffekt. Ein paar kleine Wellen, dann Ende.

      Antworten
  8. 10010110 sagt:
    15. Dezember 2025 um 14:38 Uhr

    Zur gleichen Zeit, wie die CDU ihren Blödsinn in die Welt schwurbelt, sehen Ökonomen eine Abkehr vom Verbrenner-Aus kritisch. Wer ist hier jetzt ideologisch motiviert?

    Antworten
    • Sagi sagt:
      15. Dezember 2025 um 15:40 Uhr

      Tja Meiner, frag zwei Ex.Perten und Du hast drei Meinungen. Gut so!
      Am Rande: Etwas kritisch zu sehen, heißt nicht, daß der Kritiker schlauer, besser, erfolgreicher usw. ist als der Kritisierte.
      Fass das als Hinweis und nicht als Kritik auf!

      Und nun: Ich warte auf das weltbwegende revolutionäre Statement von der/die/das Bürger für Halle. Auf gehts!

      Antworten
    • lulu sagt:
      15. Dezember 2025 um 17:31 Uhr

      000er du Autohasser, musst du dein negativ. Gedankengut verbreiten

      Antworten
  9. Henk sagt:
    15. Dezember 2025 um 15:51 Uhr

    Beginn der Rückkehr zur Vernunft.

    Antworten
  10. Bürger für Halle sagt:
    15. Dezember 2025 um 15:59 Uhr

    Typisch CDU, Sie haben nicht einmal den Kapitalismus verstanden. Sie setzen ihre rückwärtsgewandte Ideologie vor Vernunft und Wohlergehen der Bevölkerung. Wirtschasftlich und ökologisch führt dieses Agieren unser Land ins Abseits. Selbst ein Großteil der Autoindustrie ist für ein berechenbares Verbrenner-Aus, denn in 10 Jahren weg von den stinkenden Co2- Schleudern zu kommen, dürfte kein Problem sein.

    Antworten
    • Leider verwechselt sagt:
      15. Dezember 2025 um 18:26 Uhr

      Natürlich. Weil das Wesen des Kapitalismus ja aus planwirtschaftlichen Verordnungen und Verboten von Technologien besteht.
      Du verwechselt da Kapitalismus und Sozialismus.

      Antworten
    • Kurt Hager Politbüro sagt:
      15. Dezember 2025 um 18:36 Uhr

      Blechpanzer und nicht Co2 Schleudern!

      Antworten
    • friedrich sagt:
      15. Dezember 2025 um 20:21 Uhr

      @Bürger für Halle
      Unser Land ins Abseits hat die vorherige Regierung gestellt. Wenn man voll auf Elektromobilität setzt, sollte man vorher auch die Grundvoraussetzungen schaffen (flächendeckende Ladepunkte, stabile Energieversorgung). Das hat der geniale Wirtschaftsminister wohl nicht geschafft. „ein Betrieb ist nicht pleite er hat nur aufgehört zu produzieren“

      Antworten
  11. Unsinn sagt:
    15. Dezember 2025 um 16:18 Uhr

    Es gibt kein Aus des Verbrennerverbotes. Das ist doch alles Schwachsinn und so eine typische CDU Nebelkerze.
    Autos müssen nun nicht mehr ab 2035 zu 100% „CO2 frei“ fahren, sondern nur zu 90%.
    Da das technisch nicht geht, ist dieses Aus vom Aus totaler Bullshit.

    Antworten
  12. SagJaNur sagt:
    15. Dezember 2025 um 16:27 Uhr

    Wie schlecht das Verbrenneraus für Deutschland ist, hat man sogar in der CSU begriffen. Abzulesen am schlechten Wahlergebnis von Insta-Söder.

    Antworten
  13. NiceM sagt:
    15. Dezember 2025 um 22:35 Uhr

    E Autos hätten in D nur kurz bzw. mittelfristig Zukunft gehabt, wenn unsere Strompreise niedrig, die Kosten der Eautos auf selben Niveau der Verbrenner und eine bessere Ladeinfrastruktur vorhanden wären. So regelt nun der Markt. Leider versuchen Lobbyisten dies künstlich zu verteuern. Treffen tun Sie damit aber in erster Linie jene Leute, welche sich nicht aussuchen können, welches Auto sie benötigen.

    Antworten
  14. Rentner sagt:
    15. Dezember 2025 um 22:49 Uhr

    Von dieser Schnapsdrossel-Partei ist nicht viel mehr zu erwarten.
    Die brauchten schon 10 Jahre, um den Flüchtlingszustrom auch nur ETWAS zu stoppen.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert