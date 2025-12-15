CDU Sachsen-Anhalt begrüßt Aus vom Verbrennerverbot, Grüne beklagen Verbrennerfetisch, der Wettbewerbsfähigkeit gefährdet
Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, Ulrich Thomas, hat das offensichtliche Ende des EU-Verbrennerverbots als „längst überfälligen Schritt“ begrüßt. Anstatt an einem ideologisch motivierten, strikten Enddatum festzuhalten, setze die EU-Kommission auf Technologieoffenheit und Wirtschaftlichkeit.
„Die EU-Kommission plant, die geltenden Vorschriften, die ab 2035 nur noch Neufahrzeuge ohne CO₂-Emissionen zulassen, zu lockern. Medienberichten zufolge wird eine Verschiebung des Verbots, insbesondere für Plug-in-Hybride, bis 2040 diskutiert oder die dauerhafte Zulassung von Verbrennungsmotoren, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden.
Deutschland hat sich durchgesetzt. Diese Entwicklung ist ein wichtiges Weihnachtsgeschenk für die deutsche Autoindustrie und sichert Tausende von Arbeitsplätzen in einem unserer wichtigsten Wirtschaftszweige. Die ursprünglichen EU-Ziele, nur einseitig auf batterieelektrische Fahrzeuge zu setzen, hat die Marktentwicklung hinweggefegt. Die Bundesregierung, insbesondere Kanzler Merz, hat sich in den letzten Wochen vehement für eine Nachbesserung der EU-Pläne eingesetzt und rechtliche Garantien für E-Fuels gefordert. Die nun erwartete Überprüfung der CO₂-Flottenziele ist ein Erfolg dieser Intervention“, so Thomas.
Die Grünen wiederum beklagen einen Verbrennerfetisch. „Die hochlaufende Marktentwicklung der Elektromobilität zu antizipieren, ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Die Autoindustrie braucht verlässliche Regeln statt politischer Rückzieher“, sagt Olaf Meister, wirtschaftspolitischer Sprecher der grünen Landtagsfraktion. „Milliardeninvestitionen fließen längst in Elektromobilität, Batterietechnik und Ladeinfrastruktur. Wer die Ziele aufweicht, gefährdet genau diese Investitionen und damit Arbeitsplätze.“
E-Fuels seien ökonomisch keine Alternative, sind teuer, ineffizient und nicht in ausreichender Menge verfügbar, sondern Meister. „Die internationalen Leitmärkte setzen klar auf Elektromobilität.Wer jetzt am Verbrenner festhält, verspielt Wettbewerbsfähigkeit und die industrielle Zukunft, auch bei der Automobilzulieferindustrie in Sachsen-Anhalt. Klimaschutz ist kein Selbstzweck, sondern Standortpolitik. Rückschritte kosten Wachstum.“
So geht Lobbyarbeit! Aber dass sich ein AFD naher Fahrlehrer daür nicht zu schade ist, wundert mich kaum.
Dieser Schlingerkurs ist für die Wirtschaft absolutes Gift. Wie soll man langfristige Investitionen planen, wenn andauernd an der Strategie geändert wird. Dazu kommt, dass das Festhalten am Verbrenner den technologischen Abstand zum Marktführer China nur noch größer werden lässt. Das im Elektroauto die Zukunft liegt, bestreitet keiner mehr. Aber anstatt alle Anstrengungen zu unternehmen, auch Deutschland in diese Richtung zu fördern und auf lange Sicht wieder konkurrenzfähig zu machen, schadet man dem Standort Deutschland weiter. Danke CDU! Wie immer nur rückwärtsgewandt und wirtschaftsfeindlich.
,,Das im Elektroauto die Zukunft liegt, bestreitet keiner mehr“ Du solltest doch weniger chinesische Comics lesen!
Schon mal darüber nachgedacht, wieviel Elektrosmog ein E-Auto produziert und ob das gesund ist?
Wurde Zeit , dass dieser ideologische Blödsinn von den Grünen gestoppt wurde. Nach und werden die 90% auch gekippt. So muss es sein. Keine grünen Repressalien mehr gegen die Autoindustrie!
Zum Fremdschämen. Wie kann man nur so ein bornierter Hinterwäldler sein.
Welch Verarsche durch die Union. Statt um 100% sollen die Flottenemissionswerte „nur“ noch um 90% sinken. Hat in der Realität für Normalverbraucher keinerlei Auswirkungen haben. Das erlaubt maximal die Fertigung einiger Verbrenner-Supersportwagen zu exorbitanten Preisen.
Bezeichnend ist auch der totale Meltdown der LinksGrünen auf diese Meldung. Auch diese sind nicht in der Lage, die Änderung wirklich zu verstehen. Oder sie wollen es einfach nicht verstehen.
Alles einen Mogelpackung.
„Deutschland hat sich durchgesetzt.“ Äh, nein. Bisher handelt es sich nur um einen noch nicht offiziell bestätigten Vorschlag der EU-Kommission. Das Aus vom Verbrenner-Aus muss noch durch Rat und Parlament abgesegnet werden. Außerdem ist das sog. Verbrenner-Aus gar kein echtes Verbrenner-Aus, da laut aktueller Regelung auch nach 2035 Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen werden können, wenn sie mit E-Fuels betrieben werden.
Mir ist völlig unklar, wie die CDU die klima- und unweltpolitische Ziele erreichen könnte. Sind die ihr überhaupt noch wichtig? Genauso unklar ist mir, welchen ökonomischen Sinn es haben soll, jetzt den Umstieg auf Elektroautos auszubremsen. Ist das nicht „ideologisch motiviert“?
Ein Schlag gegen die grüne Lobby! Herrlich!
Vielleicht erinnerst du dich an die „grüne Lobby“ wenn du mit Krebs im Krankenhaus liegst und der Arzt dir deine Restlebenszeit mitteilt.
Spätestens dann wird dir bewusst dass es keine Ideologie ist, Meschen vor giftigen und Krebserregenden Abgasen zu schützen. Der Siegeszug der E-Mobilität ist weltweit nicht mehr aufzuhalten. Alles jammert über sterbende Industrie in Deutschland und möchte (wieder) mehr Innovation. Niemand von euch kauft aber diese Innovationen und lehnt alles ab, was nicht schon 1970 auf dem Markt war. Nicht die Politik ist das Problem, sondern die Menschen in diesem Land. Schön zu sehen ist aber, dass der Anteil der neu zugelassenen E-Fahrzeuge (22%) inzwischen fast den Benziner mit 24% eingeholt hat. Diesel spielt fast keine Rolle mehr mit 11% und die sonstigen ( Wasserstoff) mit 02% er Recht keine. Wer sich jetzt einen Hybriden kauft, wird schnell feststellen, dass es quatsch war und ein reines E-Auto die bessere Wahl gegwesen wär.
Jeder geht mal zum Teufel !
Der Sieg von EMobilität ist nicht mehr aufzuhalten? Wo lebst du? Wer hat dir das eingetrichtert? Solche Müllkisten, die bei 180 abgeriegelt werden, kauft kein normaler Autofahrer. Nur Deppen.
Hast nichts konstruktives beizutragen. Nur dummes Geschwätz und plumpe Sprüche. Wegen Leuten wie dir, gehts hier nicht voran.
Und wegen solchen Leuten wie dir ging es seit 2020 wirtschaftlich richtig bergab.Gott sei Dank , dass nach und nach die grünen Gesetze abgeschafft werden. Und nun gendere mit deinen paar Kumpels um ndie Wette!
Sie kennen die Verkaufszahlen in den verschiedenen Ländern?
Meinen Sie mit den von Krebs betroffenen die Arbeiter, welche die Zutaten für die schönen E-Autos abbauen. E-Autos benötigen Seltene Erden vor allem für die starken Permanentmagnete in den Elektromotoren (Neodym, Dysprosium, Praseodym, Terbium). Deren Abbau ist extrem umweltbelastend und die Krankheits- und Todesraten sind hoch. Aber das interessiert Sie offenbar die Bohne.
Aber nur, wenn wirklich genügend Ladestellen vorhanden wären. Schau dich mal in den Großquartieren um, wieviele es da gibt. Gegen NULL.
Da braucht man was Gangbares, kein Ausfallmodell, was dann nicht geladen werden kann. Wir sind vom E-Fortschritt noch sehr weit entfernt…
Darum geht es schließlich. Nicht etwa um sinnvolle Politik. 😉
Nennt man Schlag ins Wasser. Null Langzeiteffekt. Ein paar kleine Wellen, dann Ende.
Zur gleichen Zeit, wie die CDU ihren Blödsinn in die Welt schwurbelt, sehen Ökonomen eine Abkehr vom Verbrenner-Aus kritisch. Wer ist hier jetzt ideologisch motiviert?
Tja Meiner, frag zwei Ex.Perten und Du hast drei Meinungen. Gut so!
Am Rande: Etwas kritisch zu sehen, heißt nicht, daß der Kritiker schlauer, besser, erfolgreicher usw. ist als der Kritisierte.
Fass das als Hinweis und nicht als Kritik auf!
Und nun: Ich warte auf das weltbwegende revolutionäre Statement von der/die/das Bürger für Halle. Auf gehts!
Du bist uns zu primitiv. Geh arbeiten!
000er du Autohasser, musst du dein negativ. Gedankengut verbreiten
Beginn der Rückkehr zur Vernunft.
Ja. Die Steinzeit war echt geil. Wozu neue Technik?
Wie ist es vernünftig, auf eine sterbende Industrie zu setzen?
Typisch CDU, Sie haben nicht einmal den Kapitalismus verstanden. Sie setzen ihre rückwärtsgewandte Ideologie vor Vernunft und Wohlergehen der Bevölkerung. Wirtschasftlich und ökologisch führt dieses Agieren unser Land ins Abseits. Selbst ein Großteil der Autoindustrie ist für ein berechenbares Verbrenner-Aus, denn in 10 Jahren weg von den stinkenden Co2- Schleudern zu kommen, dürfte kein Problem sein.
Natürlich. Weil das Wesen des Kapitalismus ja aus planwirtschaftlichen Verordnungen und Verboten von Technologien besteht.
Du verwechselt da Kapitalismus und Sozialismus.
Blechpanzer und nicht Co2 Schleudern!
@Bürger für Halle
Unser Land ins Abseits hat die vorherige Regierung gestellt. Wenn man voll auf Elektromobilität setzt, sollte man vorher auch die Grundvoraussetzungen schaffen (flächendeckende Ladepunkte, stabile Energieversorgung). Das hat der geniale Wirtschaftsminister wohl nicht geschafft. „ein Betrieb ist nicht pleite er hat nur aufgehört zu produzieren“
Die Elektromobilität sollte 2035 beginnen. Da muss man nicht 2024 schon die gesamte Infrastruktur fertig haben.
Es gibt kein Aus des Verbrennerverbotes. Das ist doch alles Schwachsinn und so eine typische CDU Nebelkerze.
Autos müssen nun nicht mehr ab 2035 zu 100% „CO2 frei“ fahren, sondern nur zu 90%.
Da das technisch nicht geht, ist dieses Aus vom Aus totaler Bullshit.
Endlich jemand der was versteht 👍
Wie schlecht das Verbrenneraus für Deutschland ist, hat man sogar in der CSU begriffen. Abzulesen am schlechten Wahlergebnis von Insta-Söder.
Was schreibst du denn ständig für einen Käse? Geh endlich arbeiten!
E Autos hätten in D nur kurz bzw. mittelfristig Zukunft gehabt, wenn unsere Strompreise niedrig, die Kosten der Eautos auf selben Niveau der Verbrenner und eine bessere Ladeinfrastruktur vorhanden wären. So regelt nun der Markt. Leider versuchen Lobbyisten dies künstlich zu verteuern. Treffen tun Sie damit aber in erster Linie jene Leute, welche sich nicht aussuchen können, welches Auto sie benötigen.
Von dieser Schnapsdrossel-Partei ist nicht viel mehr zu erwarten.
Die brauchten schon 10 Jahre, um den Flüchtlingszustrom auch nur ETWAS zu stoppen.