OP-Roboter für hochpräzise Knieendoprothetik am Bergmannstrost in Betrieb

Das BG Klinikum Bergmannstrost Halle hat in seinem OP ein robotisches System in Betrieb genommen, mit dem Operationen am Kniegelenk noch präziser werden. „Das System ermöglicht es, künstliche Kniegelenke so exakt zu positionieren, wie es ohne Robotik nicht machbar wäre. Für den Patienten bedeutet das weniger Schmerzen nach der OP und eine schnellere und bessere Funktion des künstlichen Gelenks“ so Oberarzt Dr. Thomas Conrad, der im Bergmannstrost das Endoprothetik-Zentrum leitet.

Das System erstellt unter der OP ein 3D-Modell des Kniegelenks mit patientenindividuellen Daten und errechnet auf dieser Grundlage die exakte Prothesengröße sowie die Platzierung der notwendigen Sägeschnitte. „Damit können wir die OP-Planung in der Endoprothetik weiter optimieren und präzisieren“, so Dr. Thomas Conrad. Anschließend ermöglicht eine robotisch unterstützte Säge hochpräzise Schnitte am Knochen und macht es möglich, die patientenindividuelle Planung vollständig umzusetzen. Der Chirurg, der die Säge führt, erhält in Echtzeit die Rückmeldung über die korrekte Einhaltung der Schnittlinien.

Der Ablauf der Operation ändert sich durch den Einsatz der robotischen Assistenz kaum, doch der Patient profitiert deutlich: Durch den hochpräzisen Einsatz des Implantats ist das künstliche Gelenk beweglicher, die Schmerzen nach der OP sind geringer und die Patienten werden schneller mobil.

Das Endoprothetik-Zentrum ist angebunden an die Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie am BG Klinikum Bergmannstrost Halle und seit 2016 nach den Vorgaben der Zertifizierungsinitiative EndoCert zertifiziert. Das Zentrum bündelt die Leistungen verschiedener medizinischer Bereiche, um Patienten einem künstlichen Gelenkersatz benötigen, interdisziplinär behandeln und optimal versorgen zu können. Es verfügt zudem über spezielle Expertise für schwierige Endoprothetik nach einer unfallbedingten Gelenkzerstörung, für Knochen- und Gelenkinfektionen sowie Tumor-Endoprothetik.

Foto: BG Klinikum Bergmannstrost Halle