Du bist Halle

EVH senkt Gaspreise ab Januar: für durchschnittlichen 4-Personen-Haushalt ergibt sich eine Ersparnis von 132 Euro

von · 10. November 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert