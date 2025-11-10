EVH senkt Gaspreise ab Januar: für durchschnittlichen 4-Personen-Haushalt ergibt sich eine Ersparnis von 132 Euro

Die EVH GmbH (EVH), ein Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe, senkt zum 1. Januar 2026 die Preise für Erdgas in ihren variablen Produkten und der Grundversorgung für Privat- und Gewerbekunden. „Wir geben die positiven Effekte weiter“, so EVH-Geschäftsführer Olaf Schneider. Die Preissenkung ist möglich, weil die Beschaffungskosten gesunken sind, die Gasspeicherumlage entfällt und die Netzentgelte niedriger ausfallen. Dem entgegen stehen eine gestiegene Konvertierungsumlage und die CO₂-Kosten, die künftig in die Beschaffungskosten einfließen. Unter dem Strich ergibt sich eine Entlastung für die Gaskundinnen und -kunden der EVH.

Zum Jahresbeginn 2026 reduziert die EVH die Arbeitspreise für Erdgas in der Grundversorgung um 0,92 Cent pro Kilowattstunde netto beziehungsweise 1,10 Cent pro Kilowattstunde brutto. Für Abnahmemengen bis einschließlich 3.156 Kilowattstunden pro Jahr beträgt der neue Arbeitspreis 11,16 Cent pro Kilowattstunde netto beziehungsweise 13,28 Cent pro Kilowattstunde brutto. Für Abnahmemengen oberhalb von 3.156 Kilowattstunden pro Jahr liegt der neue Arbeitspreis bei 9,64 Cent pro Kilowattstunde netto beziehungsweise 11,47 Cent pro Kilowattstunde brutto. Die Grundpreise bleiben unverändert: Bei bis zu 3.156 Kilowattstunden pro Jahr beträgt der Grundpreis weiterhin 134,97 Euro pro Jahr brutto, bei mehr als 3.156 Kilowattstunden pro Jahr weiterhin 192,09 Euro pro Jahr brutto.

Für einen Musterhaushalt mit vier Personen und einem jährlichen Gasverbrauch von 12.000 Kilowattstunden ergibt sich daraus eine geschätzte jährliche Kostensenkung von rund 132 Euro brutto, was etwa 8 Prozent entspricht.

Alle Kundinnen und Kunden der EVH werden im November persönlich über die Preissenkungen informiert.

Kundencenter der Stadtwerke Halle: Adresse, Kontakt und Termin

Das Stadtwerke-Kundencenter befindet sich in der Bornknechtstraße 5 in Halle (Saale) und ist telefonisch unter (0345) 5 81 – 33 33 oder kostenfrei 0800 581 33 33 sowie per E-Mail unter kundencenter@swh.de zu erreichen.

Um längere Wartezeiten zu verhindern, ist für Anliegen an die EVH eine Online-Terminreservierung erforderlich.