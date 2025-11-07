Fahrradfahrer nach schwerem Unfall in der Wörmlitzer Straße gestorben – Metzgerfamilie Barner startet Spendenaktion für die Familie ihres verstorbenen Angestellten

Ein schwerer Verkehrsunfall hatte sich am frühen Morgen des 30. September in der Wörmlitzer Straße in Halle (Saale) ereignet. Ein Fahrradfahrer wurde von einem abbiegenden Auto erfasst. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen kam er zunächst in ein Krankenhaus, dort ist er verstorben.Der Verunglückte war Mitarbeiter der bekannten Metzgerfamilie Barner.

Daraufhin haben Torsten und seine Tochter Sarah eine Spendenaktion gestartet, um der Familie von Jens finanziell zu helfen – er hinterlässt neben einer Ehefrau auch zwei Kinder. “Er war nicht einfach nur ein Angestellter für uns, er war ein Freund der Familie und ein herzensguter Mensch”, heißt es auf der Spendenseite.

Zur Spendenseite: https://www.gofundme.com/f/jens-werner

Mehrere Zeugen betonten nach dem Unfall, der Radler sei vorschriftsmäßig mit Licht in der Wörmlitzer Straße unterwegs gewesen. Ein außer der Wolffstraße abbiegendes Auto erfasste ihn mit voller Wucht.