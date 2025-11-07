HFC trennt sich Heimspiel von Babelsberg mit 2:2 unentschieden

Der Hallesche FC hat sich am Freitagabend mit 2:2 vom SV Babelsberg 03 getrennt. Die Gäste waren nach 52 Minuten in Führung gegangen. Fakhro konnte in der 64. Minute ausgleichen. Doch in der 76. Minute ging Babelsberg wieder in Führung. Fünf Minuten später konnte dann Fakhro wieder für die Hallenser treffen.

Aufstellung HFC: Müller – Schmedemann, Halili, Löhmannsröben (74. Stierlin), Landgraf – Hartmann (58. Damelang), Kulke (58. Elezi), Wosz (66. Polat) – Hauptmann, Fakhro, Baro (66. Ehrlich)