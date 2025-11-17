FDP-Stadtrat begrüßt Bewerbung der Stadt Halle (Saale) als Konzernzentrale der Bahn: „idealer Standort“



Zur Bewerbung der Stadt Halle (Saale) als Konzernhauptsitz der Deutschen Bahn AG erklärt der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der FDP/FREIE WÄHLER-Stadtratsfraktion, Andreas Silbersack:

„Halle ist der logische Standort für die Deutsche Bahn. Wir sind ein zentraler Knoten im deutschen Schienennetz, die ICE-Verbindungen in alle Richtungen sorgen für kurze Wege nach Berlin, Leipzig, Frankfurt und in weitere Metropolregionen. Wer über eine moderne, leistungsfähige Zentrale für einen Mobilitätskonzern nachdenkt, findet hier genau die Anbindung, die es braucht.“

Silbersack verweist zugleich auf die städtebaulichen Potenziale: „Mit dem RAW-Gelände und den geplanten Strukturen rund um das Zukunftszentrum bietet Halle innenstadtnahe Entwicklungsflächen, auf denen eine zeitgemäße, vernetzte Konzernzentrale entstehen kann – mit Raum für Verwaltung, Innovation und Kooperation mit Wissenschaft und Wirtschaft.“ Ein Bahn-Hauptsitz in Halle würde aus seiner Sicht qualifizierte Arbeitsplätze schaffen, die Wertschöpfung in der Region erhöhen und der Stadtentwicklung einen kräftigen Schub geben. „Halle hat die Lage, die Flächen und die Dynamik – jetzt braucht es die Entscheidung der Deutschen Bahn. Wir unterstützen diese Bewerbung nachdrücklich“, so Silbersack.