Du bist Halle

Nach Flucht von Mohamed A. aus dem Amtsgericht: Polizei will sich nicht weiter zum Vorfall äußern, Suche läuft weiterhin

von · 17. November 2025

7 Antworten

  1. Zappelphilipp sagt:
    17. November 2025 um 20:34 Uhr

    Für so ein Versagen sind Polizeipräsident: innen früher zurückgetreten ..,

    Antworten
    • Gerd sagt:
      18. November 2025 um 07:18 Uhr

      @Zappelphilipp
      … und die unfähigen Beamten blieben weiterhin im Dienst. Schlichtweg dämlich! Nicht alles war früher besser.
      Warum soll ein Verteidigungsminister seinen Hut nehmen, wenn 2 Soldaten im Dienst Mist bauen? Es ist immer dieser zwanghafte Ruf nach rollenden Köpfen. Wenn hochbezahlte Kicker schlecht spielen, ist der Trainer schuld und fliegt. Echt schlau.:-)

      Antworten
  2. Schmidt sagt:
    17. November 2025 um 20:57 Uhr

    Das Verhalten der Polizei bereitet mir langsam Sorgen.

    Antworten
  3. Frodo sagt:
    17. November 2025 um 21:13 Uhr

    Sagen wirs mal ganz klar einfach: Die Beamten haben sich vorführen lassen.

    Antworten
  4. Steffen sagt:
    18. November 2025 um 06:22 Uhr

    Da kann man sich wirklich sicher fühlen in unserem Land.
    Die Polizeiischulen sollten wieder Benotungen einführen, für Abschlüsse.

    Antworten
  5. (°°~) sagt:
    18. November 2025 um 10:47 Uhr

    So viel Blabla, um das eigene Versagen nicht einzugestehen!

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert