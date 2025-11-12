Flakgranate bei Sondierungsarbeiten in Spergau gefunden – sie wird morgen gesprengt

Bei planmäßigen Sondierungsarbeiten für H²-Trasse Spergau-Wengelsdorf (Wasserstoff) wurde heute eine 8,8 cm-Flakgranate gefunden.

Nach Begutachtung der Granate durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) wurde festgelegt, dass diese gesprengt werden muss. Die Sprengung wird am 13. November 2025 vor Ort erfolgen.

Es wurde ein Sperrradius von 250 Metern festgelegt. Davon sind Teile der Kleingartenanlage „Am Anger“ betroffen. Eine Sperrung der „Straße zur Linde“ wird kurzfristig durch die Polizei erfolgen.