Für 27 Millionen Euro erbaut: Universität eröffnet Laborgebäude und Herbarium am Institut für Geobotanik – Minister warnt vor Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit

von · 17. November 2025

  1. stfu sagt:
    17. November 2025 um 11:36 Uhr

    hässlicher ging es ja mal wieder nicht mehr! die sollten sich lieber für diesen containerpalast schämen als sofort wieder jede gelegenheit zu nutzen, unliebsame politische konkurrenz zu diffamieren.

  2. Luft nach oben sagt:
    17. November 2025 um 13:11 Uhr

    Leider gibt es für schöne Bauten kein Geld. Nun gut, wenn es hoffentlich wenigstens zweckmäßig ist. Sammlungen sind wie Daten heutzutage extrem wertvoll. Wertvoller als früher, wo es noch freien Zugang gab. Inzwischen schotten sich die Länder ab, inkl. der USA bzw. verringern die Verfügbarkeit. Da helfen nur Sammlungen und eigene Daten.

