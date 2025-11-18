Du bist Halle

Erster Klimamarktplatz in Halle bringt 35 neue Kooperationen für Umwelt und Klima

von · 18. November 2025

22 Antworten

  1. Wennemann sagt:
    18. November 2025 um 05:26 Uhr

    Wie wäre es, in Neustadt statt der Moschee eine Blühwiese entstehen zu lassen? „Klimaschutz“ hat doch wohl absolute Priorität, zumindest wenn es um immer neue Abgaben oder autofeindliche Politik der Stadt Halle geht, oder?

    • Daniel M. sagt:
      18. November 2025 um 09:50 Uhr

      Mit deinem unsinnigen Beitrag diskreditierst du den Widerstand gegen eine Moschee. Klimapolitik ist existenziell. Auch für Nazis.

    • @Wennemann sagt:
      18. November 2025 um 10:56 Uhr

      Warum hast DU die Immobilie nicht gekauft? Da könnteste im Frühjahr eine Blühwiese draus machen.

    • Umgeschaut sagt:
      18. November 2025 um 11:39 Uhr

      Oder doch besser ein Islamisches Kulturzentrum? Welche neuen Abgaben wurden dir auferlegt, die nicht schon jahrelang da waren? Wo wird dir, in Halle oder anderswo, das Autofahren verboten? Dein Gesichtskreis scheint wohl sehr beschränkt zu sein…

    • Klara sagt:
      18. November 2025 um 12:02 Uhr

      Bitte, Wennemann, welche neuen Abgaben meinen Sie?
      Autofeindliche Politik sehe ich gar nicht. Ordnungsamt und Polizei schaffen es nicht mal, geltende Regeln umzusetzen. Und so wird wild geparkt, auch auf Gehwegen und Plätzen, Einbahnstraßen werden verkehrt rum befahren, der Markt hat inzwischen sowas wie Durchgangsverkehr, es wird nicht geblinkt u.s.w. .

    • Phil sagt:
      18. November 2025 um 12:26 Uhr

      Wie wäre es wenn du, statt so provokant zu kommentieren, mal selbst irgendwo eine blühwiese pflanzt?
      Immer dieser Hass und diese Missgunst.
      Außerdem, was zum f… Hat die Moschee mit dem Artikel zu tun? Du willst doch unglücklich sein oder?

  2. Geht noch was sagt:
    18. November 2025 um 06:42 Uhr

    Wenn man sich für nichts zu blöd ist: Klimaparkplatz

  3. elli sagt:
    18. November 2025 um 08:00 Uhr

    Einer spinnt immer.

  4. kein Markt sagt:
    18. November 2025 um 08:19 Uhr

    Sagen wir mal so. Mit „Markt“ hat das null zu tun.
    Es wurde fröhlich diskutiert, wie man Steuerzahler und Stromkunden noch weiter schröpfen kann unter den Vorwand der Klimapolitik.

    • Fred sagt:
      18. November 2025 um 11:41 Uhr

      Du hast das doch in der Hand: nix verdienen bringt keine Steuer, im Dunkeln sitzen bringt keinen Stromverbrauch. Und in anderen Ländern, wohin du ja auswandern darfst, gibt es noch nicht mal Strom… Du hast also die freie Wahl. Freu dich darüber, nutze sie.

    • Klara sagt:
      18. November 2025 um 12:04 Uhr

      @ kein Markt:
      Von wem wurde auf dieser Veranstaltung weiteres „Schröpfen“ angeregt oder vereinbart? Ich habe davon nichts gelesen.

    • wissen viele nicht sagt:
      18. November 2025 um 12:11 Uhr

      Steuern und Daseinsvorsorge sind klassische marktwirtschaftliche Komponenten.

    • Phil sagt:
      18. November 2025 um 12:28 Uhr

      Geh doch einfach „off the grid“ wenn dich das alles so stört, dann schöpft dich keiner mehr – ach warte dann kannst du dich ja über eine Sache weniger aufregen :/

  5. Halle Süd sagt:
    18. November 2025 um 10:29 Uhr

    Vielleicht gibt es bald auch einen Bäume Marktplatz oder einen Schatten Marktplatz?

    • Deutschlehrer sagt:
      18. November 2025 um 13:42 Uhr

      „Bäume Marktplatz“

      Den ersten Schritt hast du jetzt geschafft!
      Von „Bäume Markt Platz“ zu „Bäume Marktplatz“.

      Jetzt versuch mal, ob du den 2.Schritt auch schaffst!
      Von „Bäume Marktplatz“ zu „Bäumemarktplatz“.

      Du schaffst das!

      Und wenn google dich dann fragt: Meintest du „Bäume Markt Platz“, dann einfach ignorieren.

      Ich drück dir die Daumen!

  6. Der Steuerzahler sagt:
    18. November 2025 um 10:38 Uhr

    Unsere Wirtschaft ist kaputt, unser Sozialsystem ist am kollabieren, aber Hauptsache wir haben einen „Klimamarktplatz“. Ganz mein Humor!

  7. Klara sagt:
    18. November 2025 um 12:24 Uhr

    Mich würden die 35 Vereinbarungen interessieren. Vielleicht kann manches auch von anderen Menschen und Unternehmen übernommen werden? Es sind die vielen kleinen Schritte für eine schöne, grüne und gesunde Umgebung auf die wir nicht verzichten können, vor allem solange die Politik weiter Rückschritte macht im puncto Klimaschutz, statt ordentlich loszulegen.

  8. Klara sagt:
    18. November 2025 um 14:45 Uhr

    Peinlich, schlimm. Und weil das so ist, sind eben auch alle die kleinen Sachen wichtig, die jede und jeder selbst machen können.

    https://www.tagesschau.de/wissen/klima/klimaschutz-index-2026-100.html

