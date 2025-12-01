Fußgängerin in der Dieselstraße von abbiegendem Auto angefahren

Am 01.12.2025 kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin. Ein 59-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fahrzeug die Dieselstraße und wollte auf ein Tankstellengelände einbiegen, wobei er die 61-jährige Fußgängerin nach ersten polizeilichen Erkenntnissen übersah und touchierte. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein städtisches Klinikum verbracht.

