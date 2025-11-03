Geburtenknick erreicht die Schulen in Sachsen-Anhalt – Zahl der Einschulungen um 5,6% gesunken

Zu Beginn des Schuljahres 2025/26 wurden nach vorläufigen Angaben der amtlichen Schulstatistik 18 315 Kinder in Sachsen-Anhalt eingeschult. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, waren das im Vergleich zum Vorjahr 1 077 bzw. 5,6 % weniger Einschulungen.

Bereits im Schuljahr 2024/25 wurden 417 bzw. 2,1 % weniger Kinder verglichen zum vorherigen Schuljahr eingeschult. Das Schuljahr 2023/24 weist mit 19 809 Kindern den letzten Höchstwert an Einschulungen aus.

17 484 Kinder (-1 116 bzw. -6,0 %) wurden an einer Grundschule eingeschult, 117 an einer Freien Waldorfschule und 711 (+36 bzw. +5,3 %) an einer Förderschule.