Hausparty-Aufruf im Netz führt zu Massenandrang, Randale und Blockade am Landesmuseum

von · 2. November 2025

  1. 10010110 sagt:
    2. November 2025 um 21:42 Uhr

    Da stellt sich mir die grundsätzliche Frage: warum schleppt man überhaupt Polenböller mit sich rum?

    Festnahmen habe es keine gegeben.

    Warum nicht? Für so ein inakzeptables Verhalten müsste man schon grundsätzlich erstmal festgenommen werden, damit das gar nicht erst Schule macht. Wer bei sowas auftaucht und dann noch länger rumhängt, der kann nichts gutes im Schilde führen, also wäre eine Festnahme gerechtfertigt.

    Wird Zeit, dass die Wehrpflicht wiederkommt.

  2. Luft nach oben sagt:
    2. November 2025 um 21:42 Uhr

    Welche Ermittlungen? Da passiert nichts mehr . Wenn es keine Festnahmen und keinen Schaden gab einfach abhaken. Alles andere ist leeres Gelaber.

  3. Einwohner sagt:
    2. November 2025 um 21:59 Uhr

    Das fällt unter „Spontanparty“, wie sie von vielen Stadträten und Stadträtinnen gefordert und gefördert wurde. Sollen sich mal die Anwohner nicht so anstellen, schließlich brauchen die jungen Leute doch einen Platz zum abfeiern….. (Ironie off)

