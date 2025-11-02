Hausparty-Aufruf im Netz führt zu Massenandrang, Randale und Blockade am Landesmuseum

Ein größerer Polizeieinsatz hat am Freitagabend die Richard-Wagner-Straße am Landesmuseum in Halle (Saale) lahmgelegt. Zunächst hieß es vonseiten der Polizei, eine Seniorin sei mit einem Böller beworfen worden. Doch inzwischen zeichnet sich ein anderes Bild ab: Offenbar eskalierte eine über soziale Netzwerke angekündigte Hausparty und zog Hunderte Jugendliche an.

Fotos und Videos aus den sozialen Medien zeigen chaotische Szenen: Mülltonnen liegen quer über der Fahrbahn, Polizei- und Ordnungsamtskräfte sichern die Straße, die Straßenbahnlinie 7 ist vorübergehend blockiert. Zahlreiche Jugendliche stehen auf der Straße, viele von ihnen offenbar alkoholisiert.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Mädchen über soziale Medien zu einer privaten Feier eingeladen. Statt einer kleinen Runde kamen jedoch weit mehr Menschen als erwartet – die gesamte Richard-Wagner-Straße füllte sich mit feiernden Jugendlichen.

Im weiteren Verlauf des Abends geriet die Situation außer Kontrolle. Immer wieder wurden sogenannte Polenböller gezündet, Mülltonnen auf die Straße geschoben und so die Durchfahrt für Autos und Straßenbahnen verhindert.

Eine Sprecherin der Polizei bestätigte auf Nachfrage, dass sich am Freitagabend Hunderte, überwiegend junge Menschen in dem Bereich versammelt hätten. Festnahmen habe es keine gegeben. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und möglichen Verantwortlichen dauern an.