CDU in Halle (Saale) fordert Alkoholverbotszonen – doch Stadtverwaltung sieht wegen Landesgesetzen keine rechtliche Grundlage dafür

von · 2. November 2025

4 Antworten

  1. Nix Bilgk sagt:
    2. November 2025 um 19:45 Uhr

    Warum wird kein Verbot von Elend ganz allgemein gefordert? Nur schwer zu verstehen.

  2. Chef-Krähe sagt:
    2. November 2025 um 19:52 Uhr

    Ist der Rechtsstaat der CDU Halle etwa egal? Schon ein Fünftklässler weiß, dass es grundlegende Freiheitsrechte gibt. Die Hallenser müssen sich auch die CDU Halle auf dem Marktplatz gefallen lassen – das gehört nun mal zu einer Demokratie.

  3. Nichtraucher sagt:
    2. November 2025 um 20:37 Uhr

    Ich fordere auch ein generelles Rauchverbot, vorallem an Haltestellen, da stinkt es oft fürchterlich. Die Raucher nehmen keine Rücksicht auf Nichtraucher.

