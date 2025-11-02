„Sturmzeichen“ bei der rechten Buchmesse „Seitenwechsel“ in der Halle-Messe: Initiative kritisiert Teilnehmer aus der rechtsextremen Szene

Eine zivilgesellschaftliche Kampagne warnt vor der Teilnahme offen neonazistischer Gruppen an der Buchmesse „Seitenwechsel“, die am kommenden Wochenende (8. und 9. November 2025) in der Halle-Messe stattfinden soll. In einer Mitteilung spricht die Initiative „Rechte Buchmesse stoppen“ von einer „Veranstaltung, auf der der Nationalsozialismus gefeiert“ werde. Konkret kritisiert die Kampagne die Zulassung des „Sturmzeichen Verlags & Versands“, der in der Vergangenheit eng mit der neonazistischen Partei Die Rechte verbunden war. Der Verlag vertreibt unter anderem die Zeitschrift „Nationaler Sozialismus Heute“ sowie Bücher der verurteilten Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck. Nach Angaben der Initiative sind Verlag und Betreiber in der extrem rechten Szene fest verankert.

„In der Halle-Messe werden am 8. und 9. November Aussteller*innen vertreten sein, die den historischen Nationalsozialismus nicht nur relativieren, sondern offen befürworten“, heißt es in der Stellungnahme der Kampagne. Die Initiative verweist darauf, dass das Datum der Messe – der 9. November, Jahrestag der antisemitischen Novemberpogrome von 1938 – von rechtsextremen Gruppen regelmäßig für geschichtsrevisionistische Aktionen genutzt werde. So habe die Partei Die Rechte an diesem Tag wiederholt Kundgebungen zur Leugnung des Holocausts organisiert.

Der Leiter des Sturmzeichen-Verlags, Sascha Krolzig, war früher Bundesvorsitzender der Partei Die Rechte. Krolzig ist in der Neonazi-Szene seit Jahren aktiv und fiel laut Recherchen antifaschistischer Gruppen mehrfach durch einschlägige Veröffentlichungen und Aufrufe zu Hetze auf. In den Publikationen des Verlags werde, so die Initiative, „Bewunderung für NS-Mörder und Waffen-SS-Offiziere“ zum Ausdruck gebracht.

Die Kampagne kritisiert, dass die Messeleitung und Betreiberin Zwerenz-Gruppe trotz dieser offensichtlichen Bezüge keine Konsequenzen gezogen hätten. Eine klare Abgrenzung von rechtsextremen Inhalten oder eine Überprüfung der Aussteller*innen habe bislang nicht stattgefunden. „Damit steht die Veranstaltung im Widerspruch zu den Werten des Grundgesetzes“, so die Initiative weiter. Ziel der Kampagne ist es nach eigenen Angaben, über die Hintergründe der Messe aufzuklären und die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Für das Wochenende kündigen mehrere Gruppen Protestaktionen an.