Du bist Halle

„Frag den Rat“: SPD-Fraktion lädt zur am Dienstag zur Sprechstunde ein

von · 13. Dezember 2025

10 Antworten

  1. PaulusHallenser sagt:
    13. Dezember 2025 um 21:44 Uhr

    „Gerade in einer angespannten Haushaltslage dürfen wir Kultur nicht als verzichtbaren Posten betrachten“, erklärt Prof. Dr. Christine Fuhrmann.“

    Die Frau hat wie viele hallesche SPD-Genossen noch immer nichts verstanden. Ohne Einsparungen geht es nicht, wenn fast 200 Millionen Euro pro Jahr fehlen.

    Antworten
  2. MS sagt:
    13. Dezember 2025 um 23:48 Uhr

    Dann sollen die Genossen doch mal sagen WOHER sonst die Einsparungen kommen sollen. Ablehnen, rummeckern, die Verwaltung beschuldigen, in den Ausschüssen sich enthalten… bringt doch mal realistische Lösungsansätze!!

    Antworten
  3. Wennemann sagt:
    14. Dezember 2025 um 07:59 Uhr

    Die SPD, deren Berliner wirtschaftsfeindliche Politik maßgeblich die Verarmung der Kommunen mitverursacht hat, agiert nach dem Motto „Haltet de Dieb“. Man setzt auf Dummheit und Vergesslichkeit der Wähler.

    Antworten
  4. 10010110 sagt:
    14. Dezember 2025 um 10:11 Uhr

    […] die vielfältige freie Szene sind Grundpfeiler unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts.

    Dann soll die vielfältige freie Szene doch die Finanzmittel, die sie benötigt, von privaten Gönnern einwerben. Ich verstehe nicht, wieso „der Staat“ für die Hobbys von Privatpersonen aufkommen muss.

    Antworten
  5. Seher sagt:
    14. Dezember 2025 um 10:53 Uhr

    Ich frage lieber ein Medium. Da kommt mehr dabei heraus.

    Antworten
  6. Einwohner sagt:
    14. Dezember 2025 um 11:25 Uhr

    Auf der Volkspark sollte durch die SPD renoviert werden und nicht durch die „öffentliche Hand“! Das ist ein SPD-Gebäude und nichts mit „Öffentlichkeit“ ! Wenn die AfD dort einmal eine Versammlung abhalten darf, werde ich meine Meinung ändern! Und nein, ich bin kein Partei-Mitglied, ich verstehe nur nicht diese „sogenannten demokratischen Parteien“…

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert