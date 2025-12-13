Du bist Halle

DEKRA Halle mit Tipps für sichere Fahrt mit dem Weihnachtsbaum – Mit reißfestem Spanngurt sichern und überstehende Ladung mit roter Fahne oder roter Lampe kennzeichnen

von · 13. Dezember 2025

7 Antworten

  1. Weihnachtsmann sagt:
    13. Dezember 2025 um 13:51 Uhr

    T5, reinlegen, Tür zu fertig.

    Antworten
  2. Selbst ist der Mann sagt:
    13. Dezember 2025 um 16:29 Uhr

    1500 cm Loch in ins Autodach schneiden un Baum senkrecht rein! Fertig!

    Antworten
  3. Folgt mir für mehr Tipps sagt:
    13. Dezember 2025 um 17:03 Uhr

    Aufrecht aufs Dach…da steht nix über und du brauchst keine rote Fahne oder Licht 👍🏼😆

    Antworten
  4. Opas gegen Links sagt:
    13. Dezember 2025 um 22:10 Uhr

    Vom Weihnachtsmann bis mehr Tips..Kommentare auf höchster Ebene, nur der Verstand sitzt weit unten.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert