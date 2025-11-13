Autofahrer unter Cannabis und Alkohol

Polizeibeamte des Polizeirevieres Halle (Saale) kontrollierten in den heutigen frühen Morgenstundenstunden gegen 02:30 Uhr im Bereich Ludwig-Wucherer-Straße in Halle (Saale) einen PKW Ford. Der 41-jährige Fahrer zeigte während der nachfolgenden Verkehrskontrolle gegenüber den Polizeibeamten sehr deutliche Anzeichen eines Alkoholkonsums. Der durchgeführte Atemalkoholtest verlief positiv. Nach der erfolgten Blutprobenentnahme wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen.

Am gestrigen Tag kontrollierten Polizeibeamte gegen 20:50 Uhr im Bereich Theodor-Weber-Straße in Halle (Saale) einen PKW. Der 25-jährige Fahrzeugführer zeigte während der Verkehrskontrolle gegenüber den Polizeibeamten deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums an, welcher sich mittels eines durchgeführten Drogenschnelltestes bestätigte. Im Rahmen weiterer polizeilicher Maßnahmen konnten im Fahrzeug des Fahrers 55 Gramm Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt werden. Nach einer erfolgten Blutprobenentnahme wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen.