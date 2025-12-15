Update: 50 Fans vom HFC und FCM geraten in der halleschen Innenstadt aneinander – Eingangstür und Weihnachtsdekoration eines Lokals beschädigt
Am Sonntagnachmittag traf der Hallesche FC im Leuna-Chemie-Stadion auf die Reserve vom 1. FC Magdeburg. Doch schon vor dem Spiel kam es zu einem Scharmützel zwischen verfeindeten Fangruppen.
Gegen 12:30 Uhr wurde durch namentlich bekannte Zeugen gegenüber der hiesigen Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich Kleine Marktstraße in Halle (Saale) angezeigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam es im Vorfeld des Regionalligaspiels Halleschen FC und FC Magdeburg II in dem angegebenen Bereich zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen circa 50 rivalisierenden Fußballfans.
Im Rahmen der Auseinandersetzung entstanden Beschädigungen an einer Eingangstür und der Weihnachtsdekoration eines Lokals. Durch hinzugezogene Polizeikräfte wurden vor Ort 17 Anhänger des FC Magdeburg und im weiteren Umfeld 10 Anhänger des Halleschen FC festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Bei keiner der festgestellten Personen machte sich eine medizinische Versorgung notwendig.
Alle Beteiligten erhielten einen Platzverweis. Die Fans der Gästemannschaft wurden durch Polizeikräfte zum Hauptbahnhof begleitet und traten nachfolgend den Heimweg an. Die Ermittlungen zur vollständigen Klärung des Sachverhaltes wurden aufgenommen und dauern derzeit an.
Dummheit kennt keine Grenzen. 🤦♀️
Bei den Fans heißt es Sport frei .
…sieht man ja auch hier an den Kommentaren 😆
Bei fast jedem Spiel des HFC gibt es durch die Anhängerschaft dieses Vereins verursachte gewaltsame Auseinandersetzungen.
Vielleicht sollte man seitens der Stadt überlegen, das Leuna-Chemie-Stadion nicht mehr dem HFC zur Verfügung zu stellen, so dass sich das „Fan-Geschehen“ vor die Tore der Stadt verlagert und in Halle endlich Frieden einkehrt.
Vielleicht sollte man mal diese Chaoten tatsächlich bestrafen. DAS würde für eine Verbesserung sorgen. Aber da ducken sich Polizei und Justiz weg …
Was ein anderer Stadionort daran ändern soll, das diese Chaoten auf der Anreise Stunk machen, bleibt wohl die Logik von Liberaler. Beamen die dann dort hin?
Achja … „Frieden in Halle einkehren“ … drunter gehts wohl nicht mehr, oder? So ärgerlich diese Auseinandersetzungen sind … Halle hat wohl deutlich andere Probleme …
Direkt abschieben das kriminelle deutsche Fußballvolk!
Du lügst. Bei fast jedem Artikel gibt es einen von dir ausgehenden dummen Kommentar. Vielleicht sollte man seitens der Stadt zusehen, sich aus selbiger zu verbannen, damit endlich Frieden einkehrt.
Sorry aber Sie sind ein übler Schwätzer. Mit Sicherheit waren Sie nicht dabei aber erstmal verbal auf die Anhänger des HFC einprügeln.
Ihnen sei empfohlen einfach mal nicht zu kommentieren frei nach dem Motto erstmal was gesagt bzw. geschrieben zu haben. Manchmal ist weniger mehr.
Sofort jede finanzielle Unterstützung des HFC aus dem städtischen Haushalt und über kommunale Betriebe streichen!
Mit welcher Begründung denn?
Nach Ihrer „Logik“ müsste dann wohl die HAVAG aufgelöst werden,
wenn jemand schwarzfährt.
Im Stadion selbst herrschte heute feinster Weihnachtsfrieden.
Da standen vier Gästefans ziemlich verloren im Auswärtsblock rum. Der HFC traf dreimal das gegnerische Netz, die anderen nur einmal und das war es dann im Stadion auch schon mit Bürotechnik.
Vielleicht solltest Du mal Deine Blase Paulusviertel verlassen, wenn Du keine Randale erleben möchtest – im und rund um das Stadion gab es nämlich keine, sondern nur höchst zufriedene Fans. 😉
Seit 35 Jahren Normalität im Stadtbild, so what?
Einige Nestbeschmutzer hier unterwegs. Ekelhaft.
Die Bauern haben nichts in unserer Innenstadt zu suchen. Das KWS steht dort nicht. Egal. Richtig, daß sie wieder vor dem Spiel in ihr Landeshauptdorf abgeschoben wurden.
Alter … hats du einen Knall …
Ekelhaft sind Deine Worte! Es steht Dir nicht zu, irgendwem den Zutritt zu irgendeinem Ort in Halle zu verwehren!
Man kann sich ja keine Strafen wünschen. Für Dich wäre es aber schön, Dich im Zentrum von Magdeburg eine Woche bei Wasser und Brot an eine Laterne zu ketten. Selbstverständlich in HFC Kleidung! Danach am besten noch eine Woche Jena.
Den zweiten Satz hätte man sich schenken können! JEDER hat das Recht vor einer Veranstaltung irgendwo z. B. essen zu gehen.
„Einige Nestbeschmutzer hier unterwegs. Ekelhaft.“
Die Ölv 11,
da haben Sie recht. Nur ist es leider so, dass es beim HFC ziemlich viele Nestbeschmutzer gibt, die immer wieder negativ auffallen und mit Gewaltattacken auf sich aufmerksam machen.
„Die Bauern haben nichts in unserer Innenstadt zu suchen.“
Die hallesche Innenstadt steht allen Menschen offen, dazu gehören auch Fußballfans aus Magdeburg.
Die Verantwortlichen vom Verein hegen doch kein ernstes Interesse das zu ändern. Schließlich bringen diese „Chaoten“ Geld in die Kasse.
Es wird sich nichts daran ändern. Und da sind alle Vereine gleich.
Ah schon klar, jetzt sollen die Verantwortlichen vom Verein
also Streife in der Stadt laufen. Man kann sie natürlich auch
noch für das verantwortlich machen, was so alles im Elternhaus
schief gelaufen ist. Nur immer pauschal auf den HFC draufhauen,
dass befriedigt so einige hier schon.
HFC Auflösen!
@Harald.
Was bissten du für eine komische Figur?
Stürmer
In Summe:
Keine Verletzten, defekte Eingangstür, kaputte Weihnachtsdeko.
In jeder Großstadt wäre das nicht mal eine Meldung wert.
Scharmützel: „kurzer, auf kleinen Raum beschränkter Zusammenstoß weniger gegnerischer Soldaten, bei dem es zu einem leichten Feuergefecht kommt“.
Für die Presse sind wir sind schon mitten im Krieg.
„Für die Presse sind wir sind schon mitten im Krieg.“
Ur-Hallenser,
die Entwicklungen beim HFC-Anhang laufen leider in diese Richtung.
Ok, ich war nicht vor Ort, aber … Ich hoffe doch, dass auch die angeblichen HFC-Fans einen Platzverweis fürs Stadion erhalten haben!
Herr Gott noch mal, das ist Fußball 🤨
Lasst sie machen… zu mehr sind sie eben nicht fähig, wie der Rest des Volkes.
Die einen kloppen sich, die andern bekabbeln sich in den Kommentaren… wie brave Kinder. Wunderbar!
Und damit das auch so bleibt, darf das Volk natürlich noch tiefer in die Tasche greifen für Interventionen, Präventionen, Workshops, pädagogische Betreuung und soziale Trainings beim Fußball.
Schließlich wollen wir doch alle, dass die kleinen Racker ihre Aggressionen und Kommunikationsfähigkeiten in schönster staatlich abgesegneter Form ausleben können.
Absolute Meisterleistung unserer Gesellschaft… Gewalt wird beaufsichtigt, kommentiert und liebevoll subventioniert. Chapeau!