Update: 50 Fans vom HFC und FCM geraten in der halleschen Innenstadt aneinander – Eingangstür und Weihnachtsdekoration eines Lokals beschädigt

Am Sonntagnachmittag traf der Hallesche FC im Leuna-Chemie-Stadion auf die Reserve vom 1. FC Magdeburg. Doch schon vor dem Spiel kam es zu einem Scharmützel zwischen verfeindeten Fangruppen.



Gegen 12:30 Uhr wurde durch namentlich bekannte Zeugen gegenüber der hiesigen Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich Kleine Marktstraße in Halle (Saale) angezeigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam es im Vorfeld des Regionalligaspiels Halleschen FC und FC Magdeburg II in dem angegebenen Bereich zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen circa 50 rivalisierenden Fußballfans.

Im Rahmen der Auseinandersetzung entstanden Beschädigungen an einer Eingangstür und der Weihnachtsdekoration eines Lokals. Durch hinzugezogene Polizeikräfte wurden vor Ort 17 Anhänger des FC Magdeburg und im weiteren Umfeld 10 Anhänger des Halleschen FC festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Bei keiner der festgestellten Personen machte sich eine medizinische Versorgung notwendig.

Alle Beteiligten erhielten einen Platzverweis. Die Fans der Gästemannschaft wurden durch Polizeikräfte zum Hauptbahnhof begleitet und traten nachfolgend den Heimweg an. Die Ermittlungen zur vollständigen Klärung des Sachverhaltes wurden aufgenommen und dauern derzeit an.