Hubertusjagd in der Dölauer Heide: 43 Tiere erlegt

Am vergangenen Freitag fand in der Dölauer Heide in Halle (Saale) die sogenannte Hubertusjagd statt. Dabei sind nach Angaben der Stadtverwaltung 28 Wildschweine und 13 Rehe erlegt worden. Zudem liefen den Jägern 2 Füchse vor die Flinte.

Artikel Teilen: