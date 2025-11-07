Im alten Kaufhof geht es voran: neue Fenster und Rolltreppen eingebaut

Das östliche ehemalige Kaufhof-Gebäude auf dem Marktplatz in Halle (Saale) wird wieder mit Leben gefüllt. Seit einigen Monaten schon wird gewerkelt. Das Gebäude wird komplett entkernt. 10 Millionen Euro investiert die Firma Norkon. In dieser Woche kamen nun die neuen Rolltreppen. Zudem wurden bereits teilweise neue Fenster eingebaut.

Voraussichtlich im März kommenden Jahres wollen dann die Restaurants Celona und L’Osteria sowie der Sportartikel-Händler Intersport eröffnen. Intersport ist dabei mit 2.600 Quadratmetern der Hauptmieter. L’Osteria will bis zu 280 Sitzplätze anbieten – im Innen- und Außenbereich. Dazu sollen zwischen 30 und 60 neue Arbeitsplätze entstehen, je nach Saison.