KGS wird IGS „Ulrich von Hutten“ und lädt Freitag zum Tag der offenen Tür ein

Am Freitag, 21.11.2025, öffnet die Gesamtschule „Ulrich von Hutten“ von 15:30 bis 18:30 Uhr ihre Türen für Grundschulkinder, Eltern und Interessierte, welche auf der Suche nach einer geeigneten Schulform ab Klasse 5 sind. Als Integrierte Gesamtschule ermöglichen wir den Schülern ein längeres gemeinsames Lernen und eine individuellere Förderung, da eine Schullaufbahnentscheidung in Gymnasial- bzw. Sekundarschulbildungsgang entfällt. Darüber hinaus verfügen wir über ein vielfältiges Ganztagsangebot.

Die IGS bietet alle Schulabschlüsse unter einem Dach. An eine gemeinsame Orientierungsphase in Klasse 5 und 6 mit Fördermöglichkeiten in den Kernfächern schließt sich in Klasse 7 – 9 eine Phase an, in der einzelne Fächer auf verschiedenem Niveau unterrichtet werden. Mit Versetzung in Klasse 10 ist der Hauptschulabschluss, nach erfolgreichem Abschluss des 10. Schuljahrganges ist der Realschulabschluss bzw. erweiterte Realschulabschluss erreicht. Mit dem erweiterten Realschulabschluss kann der Wechsel in die einjährige Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe der IGS erfolgen, das Abitur wird dann nach 2 Jahren Qualifikationsphase, also nach 13 Schuljahren abgelegt.