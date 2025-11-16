„HH88“ und „Hitlerbärtchen“: Vandalismus an Spendenwerbung – Polizei untersucht rechtsextreme Botschaften auf Plakat in Nietleben
In der Nacht zu Samstag ist es im Stadtteil Nietleben zu einem politisch motivierten Fall von Vandalismus gekommen. Unbekannte Täter beschmierten ein Werbeplakat einer Hilfsorganisation an der Bus-Haltestelle „Hallesche Straße“ in der Nietlebener Straße in Halle (Saale), das ein blindes schwarzes Mädchen zeigt und für Spendenprojekte in afrikanischen Ländern wirbt.
Die Täter malten dem Kind unter anderem ein sogenanntes „Hitlerbärtchen“ auf und brachten darüber den Schriftzug „HH88“ an – eine in der rechten Szene bekannte Kombination, die als Code in Anspielung auf neonazistische Parolen gilt. Die Zahlenfolge „88“ steht dabei für den achten Buchstaben im Alphabet, „HH“ für „Heil Hitler“.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Erste Spuren wurden gesichert. Hinweise auf Tatverdächtige gibt es bislang nicht.
Grafitti an sich ist schon nichts Schönes und in einer solchen Art und Weise erst recht nicht.
Aber welches könnte jetzt das Kennzeichen einer verfassungsfeindlichen Organisation sein? Da sowohl „AH“, „HH“ und „88“ auf Fahrzeugkennzeichen erlaubt sind, fallen die schonmal raus. Das Hitlerbärtchen?
Schon mal was von Kontext gehört?
Die Mischung macht’s.
Dass was nicht verboten ist, heißt nicht, dass es keinen verfassungsfeindlichen Hintergrund haben kann.
Was aber nicht verboten ist, kann auch nicht von der Polizei verfolgt werden.
Diebstahl ist nicht verboten, wird aber von der Polizei verfolgt. Da staunste, was?
Wieso sollte Diestahl nicht verboten sein (StGB §242)? Lebst du in eigenen Rechtsvorstellungen, Reichsbürger o. ä.?
Bitte aufwachen .. diese Kombinationen sind schon lange nicht mehr erlaubt ….unter anderem auch die Zahl 28 ….und noch einiges mehr . Der Verfolgungswahn wir langsam pathologisch.
„.unter anderem auch die Zahl 28“ ?
Wegen der Frauen?
Aha. Alles, was auf Fahrzeugkennzeichen erlaubt ist (was nicht stimmt, aber egal, das spielt bei Dir eh keine Rolle), ist nicht verfassungsfeindlich…
Es ist also wichtig, sich immer über die aktuell erlaubten Fahrzeugkennzeichen zu informieren, um nicht verfassungsfeindlich zu sein. Danke, „Fachfrage“!
Es geht um die Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Die Abkürzungen sind keine Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen, daher auf den Fahrzeugkennzeichen erlaubt. Es sind Codes, welche Sympathisanten dieser Organisationen, statt der Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen, verwenden.
Das ist kein blindes,schwarzes Mädchen sondern blindes,dunkelhäutiges Mädchen.
Nicht mal das können wir ohne Erklärung der/die/des Betroffenen mit Sicherheit und ohne Diskriminierung sagen, „gelesen dunkelhäutiges Mädchen“ wäre akzeptabel.
Na wenn, dann aber richtig: „dunkelhäutig und weiblich gelesene Person“. 😉
Gibt es Rassismus gegen Weiße?
Da haben irgendwelche Idioten rumgeschmiert. Schlimm genug! Fassen wird man sie nicht! Schade ! Auf jeden Fall wieder etwas für die „rechtsextreme“ Statistik .
Könnte daran liegen, dass rechtsextreme Codes verwendet wurden, oder?
Das stimmt und das war bestimmt nur ein Sprayer mit Langerweile und Dummheit. Man sollte die Umgebung mal nach neuen Tags und Co absuchen. Wahrscheinlich steht an der nächsten Ecke „FCK NZS“ aus der gleichen Dose.