„HH88“ und „Hitlerbärtchen“: Vandalismus an Spendenwerbung – Polizei untersucht rechtsextreme Botschaften auf Plakat in Nietleben

In der Nacht zu Samstag ist es im Stadtteil Nietleben zu einem politisch motivierten Fall von Vandalismus gekommen. Unbekannte Täter beschmierten ein Werbeplakat einer Hilfsorganisation an der Bus-Haltestelle „Hallesche Straße“ in der Nietlebener Straße in Halle (Saale), das ein blindes schwarzes Mädchen zeigt und für Spendenprojekte in afrikanischen Ländern wirbt.



Die Täter malten dem Kind unter anderem ein sogenanntes „Hitlerbärtchen“ auf und brachten darüber den Schriftzug „HH88“ an – eine in der rechten Szene bekannte Kombination, die als Code in Anspielung auf neonazistische Parolen gilt. Die Zahlenfolge „88“ steht dabei für den achten Buchstaben im Alphabet, „HH“ für „Heil Hitler“.



Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Erste Spuren wurden gesichert. Hinweise auf Tatverdächtige gibt es bislang nicht.

