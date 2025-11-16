Du bist Halle

„HH88“ und „Hitlerbärtchen“: Vandalismus an Spendenwerbung – Polizei untersucht rechtsextreme Botschaften auf Plakat in Nietleben

von · 16. November 2025

  1. Fachfrage sagt:
    16. November 2025 um 14:14 Uhr

    Grafitti an sich ist schon nichts Schönes und in einer solchen Art und Weise erst recht nicht.
    Aber welches könnte jetzt das Kennzeichen einer verfassungsfeindlichen Organisation sein? Da sowohl „AH“, „HH“ und „88“ auf Fahrzeugkennzeichen erlaubt sind, fallen die schonmal raus. Das Hitlerbärtchen?

  2. Detlef sagt:
    16. November 2025 um 16:15 Uhr

    Das ist kein blindes,schwarzes Mädchen sondern blindes,dunkelhäutiges Mädchen.

  3. Wario sagt:
    16. November 2025 um 19:10 Uhr

    Da haben irgendwelche Idioten rumgeschmiert. Schlimm genug! Fassen wird man sie nicht! Schade ! Auf jeden Fall wieder etwas für die „rechtsextreme“ Statistik .

