Lebensbedrohlicher Zustand: 7-jähriges Mädchen stürzt in Halle-Neustadt aus dem Fenster

In der Otto-Dix-Straße in Halle (Saale) ist heute kurz nach 8 Uhr ein 7-jähriges Mädchen aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gefallen. Sie wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand geht die Polizei von einem Unfall aus. Derzeit ermittelt noch die Kriminalpolizei vor Ort.

In dem gleichen Objekt, jedoch unter einer anderen Hausnummer, gab es gestern Abend gegen 22 Uhr einen Wohnungsbrand im Erdgeschoss. Dieser Sachverhalt steht jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Sturzereignis.