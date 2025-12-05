Krukenberg-Krebszentrum Halle lädt zum Patient:innentag in weihnachtlicher Atmosphäre
Das Krukenberg-Krebszentrum Halle (KKH) lädt Patient:innen und Interessierte zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung in weihnachtlicher Atmosphäre ein. Neben persönlichen Erfahrungsberichten von Patient:innen erhalten die Besuchenden Informationen zum Krebsregister Sachsen-Anhalt sowie zum Thema Inkontinenz bei Krebspatient:innen. Außerdem stellen sich verschiedene Selbsthilfegruppen vor, darunter der Besucherdienst der Selbsthilfe für Patient:innen und Klinikpersonal, die Frauenselbsthilfegruppe Sachsen-Anhalt, das BRCA-Netzwerk sowie die Sarkom Selbsthilfe Mitteldeutschland. Im Anschluss ist Zeit für eine offene Diskussionsrunde und einen kleinen Imbiss.
Der Patient:innentag des KKH findet am Freitag, den 12. Dezember 2025 von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Lehrgebäude des Universitätsklinikums Halle (Saale), Seminarräume 12/13, in der Ernst-Grube-Str. 40 statt. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist unter 0345 557 7712 oder kkh@uk-halle.de möglich.
