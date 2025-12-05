Du bist Halle

Krukenberg-Krebszentrum Halle lädt zum Patient:innentag in weihnachtlicher Atmosphäre

von · 5. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

6 Antworten

  1. 10010110 sagt:
    5. Dezember 2025 um 09:11 Uhr

    Wenn die gegen Krebs sind, dann sollten sie auch mal was gegen den Augenkrebs tun, den man kriegt, wenn man diesen Text liest. 🙄

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert