Vorm Stadthaus weht jetzt die Halle-Flagge – das ist der Grund

Vor wenigen Wochen hat Andreas Wels, Vorsitzender der Stadtratsfraktion “Hauptsache Halle” den Vorschlag unterbreitet, dass doch als Zeichen der Identität bei Stadtratssitzungen am Stadthaus das Wappen der Stadt Halle (Saale) wehen sollte. Im Hauptausschuss stieß die Idee bei anderen Fraktionen auf Wohlwollen. Und auch Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt kündigte an, die Idee aufzunehmen. Und tatsächlich: vor der Stadtratssitzung am heutigen Mittwoch sind vier Fahnen mit dem Wappen der Saalestadt aufgezogen worden.

Artikel Teilen: