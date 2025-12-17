Vorm Stadthaus weht jetzt die Halle-Flagge – das ist der Grund
Vor wenigen Wochen hat Andreas Wels, Vorsitzender der Stadtratsfraktion “Hauptsache Halle” den Vorschlag unterbreitet, dass doch als Zeichen der Identität bei Stadtratssitzungen am Stadthaus das Wappen der Stadt Halle (Saale) wehen sollte. Im Hauptausschuss stieß die Idee bei anderen Fraktionen auf Wohlwollen. Und auch Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt kündigte an, die Idee aufzunehmen. Und tatsächlich: vor der Stadtratssitzung am heutigen Mittwoch sind vier Fahnen mit dem Wappen der Saalestadt aufgezogen worden.
Vielleicht noch weißer Rauch, wenn der Stadtrat erfolgreich was beschlossen hat? 😛
Die Flaggen zu hissen ist doch ganz normal. Sollte es etwa Gegenstimmen von einigen Hornträgern?
Afd dagegen