Ladendieb in Drogeriemarkt am Boulevard gestellt

Am Freitag, gegen 14.00 Uhr, entnahm ein 36-jähriger Tatverdächtiger in einer Drogeriefiliale in der Leipziger Straße kosmetische Waren im Wert von etwa 560 Euro. Beim Passieren des Kassenbereichs wurde er durch einen Ladendetektiv angehalten und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der Tatverdächtige verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Eine Sicherheitsleistung wurde erhoben. Zudem leistete der Tatverdächtige eine Zahlung an die Drogeriekette. Der Mann erhielt Hausverbot.

Die Ermittlungen dauern an.