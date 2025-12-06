Du bist Halle

Jugendliche sprühen verfassungswidrige Parolen an Hauswand in der Silberhöhe

von · 6. Dezember 2025

5 Antworten

  1. Ohne Worte sagt:
    6. Dezember 2025 um 13:17 Uhr

    Sogar falsch herum gemacht. Armes Deutschland

    Antworten
  2. Emmi sagt:
    6. Dezember 2025 um 14:31 Uhr

    Die sollten ihre Schmierereien eigenhändig mit einer Zahnbürste beseitigen. Vielleicht hat das einen Lerneffekt.

    Antworten
  3. Wennemann sagt:
    6. Dezember 2025 um 17:22 Uhr

    Welche Symbole sind das genau?

    Antworten
  4. Schmierfink sagt:
    6. Dezember 2025 um 17:46 Uhr

    Die Eltern sollen den Schaden für ihre Bälger gefälligst bezahlen.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert