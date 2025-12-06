Jugendliche sprühen verfassungswidrige Parolen an Hauswand in der Silberhöhe
Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren sollen am Freitagabend verfassungsfeindliche Symbole an eine Hauswand in der Weißenfelser Straße gesprüht haben. Zeugen hielten beide bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten stellten eine Spraydose sicher und übergaben die zwei Jugendlichen anschließend an ihre Erziehungsberechtigten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall.
Sogar falsch herum gemacht. Armes Deutschland
Die sollten ihre Schmierereien eigenhändig mit einer Zahnbürste beseitigen. Vielleicht hat das einen Lerneffekt.
Welche Symbole sind das genau?
Wofür ist das wichtig? Du glaubst doch nicht mal an unsere Verfasung.
Die Eltern sollen den Schaden für ihre Bälger gefälligst bezahlen.