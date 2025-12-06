Jugendliche sprühen verfassungswidrige Parolen an Hauswand in der Silberhöhe

Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren sollen am Freitagabend verfassungsfeindliche Symbole an eine Hauswand in der Weißenfelser Straße gesprüht haben. Zeugen hielten beide bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten stellten eine Spraydose sicher und übergaben die zwei Jugendlichen anschließend an ihre Erziehungsberechtigten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall.

