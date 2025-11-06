Laternenumzug am Kinder- und Jugendhaus am Freitag

Der Kinder- und Jugendhaus e.V. lädt herzlich zum diesjährigen Laternenfest ein! Am Freitag, den 7. November 2025, erstrahlt das Gelände in der Züricher Straße 14, 06128 Halle (Saale) im warmen Lichterglanz. Los geht’s um 16:30 Uhr.

Freut euch auf ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein: Neben einem stimmungsvollen Laternenumzug erwarten euch eine faszinierende Feuershow, ein leckerer Popcornstand und viele weitere tolle Angebote. Kommt vorbei, bringt eure Laternen mit und verbringt mit uns einen gemütlichen Herbstabend voller Licht, Musik und Freude!