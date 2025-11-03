Laternenumzug zieht am Freitagabend durch Halle-Neustadt

Am 7. November 2025 ab 17 Uhr strahlt auf dem Stadtplatz vor dem Neustadt Centrum wieder ein buntes, fröhliches Laternen-Lichtermeer. Der Laternenumzug wird gemeinsam von der GWG Halle-Neustadt und dem Neustadt Centrum veranstaltet – mit Unterstützung von SV Union, Bäckerei Wendl und Sparda Bank Berlin.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, sind große und kleine Neustädter erneut zum gemeinsamen Laternenumzug eingeladen. Mit dabei sind das GWG-Maskottchen Paul Platte und die Wildcat vom SV Union. Musikalisch begleitet wird die Kinderkarawane vom Spielmannszug Bad Lauchstädt und der Jugendfeuerwehr Passendorf. Als süßen Abschluss gibt es frische Pfannkuchen von der Bäckerei Wendl (solange der Vorrat reicht), die Sparda-Bank Berlin sorgt für kleine Überraschungen für Kinder.

Damit die Laternen rechtzeitig strahlen, lädt die Kita Froschkönig am 5., 6. und 7. November zum gemeinsamen Basteln ins Neustadt Centrum ein. Gegen einen Unkostenbeitrag von 1,50 Euro, der direkt der Kita zugutekommt, können sich kleine Laternenkünstler hier kreativ austoben.