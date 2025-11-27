Lesesommer XXL 2025: Rekordbeteiligung und strahlende Gewinner – Hauptpreis geht nach Gommern, auch zwei Leseratten aus Halle ausgezeichnet

Jubel in der Stadtbibliothek Gommern: Der elfjährige Max ist der glückliche Gewinner des Hauptpreises beim Lesesommer XXL 2025. Ein kuscheliger Sitzsack und neue Kopfhörer, perfekt für gemütliche Lesestunden, durfte er stolz mit nach Hause nehmen. Überreicht wurde der Preis von Bibliotheksleiterin Beate Masiowski und Frau Güther von der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken im Landesverwaltungsamt. Auch Bürgermeister Jens Hünerbein ließ es sich nicht nehmen, die Kinder persönlich zu beglückwünschen:

„Lesen öffnet Türen zu neuen Welten – und ihr habt in diesem Sommer viele davon entdeckt!“, so Hünerbein in seiner Ansprache.

Geschichtliche Kenntnisse gefragt – und gefunden!

Das diesjährige Lesesommerquiz stellte die Teilnehmenden vor eine knifflige Aufgabe: gefragt war, wo der zweitgrößte Domschatz innerhalb Europas liegt? Nicht ganz einfach, aber für die jungen Leseratten offensichtlich kein Problem – ganz klar in Halberstadt – über 2.400 richtige Einsendungen gingen bei der Landesfachstelle ein. Aus diesem großen Lostopf wurden 86 Gewinnerinnen und Gewinner gezogen. Neben dem Hauptpreis gab es Spiele, Bücher, Puzzle und Lesekissen zu gewinnen.

Gewinner pro LK bzw. Stadt

4 ABI 14 BLK 8 BÖ 3 DES 2 HAL 6 HZ 7 JL 3 MD 1 MSH 7 SAW 2 SDL 11 SK 7 SLK 10 WB 86

Teilnahmerekord: Lesesommer XXL begeistert mehr Kinder denn je

Teilnehmende Bibliotheken: 58

58 Gesamtteilnehmerzahl: 7.881 (über 1.200 mehr als im Vorjahr)

7.881 (über 1.200 mehr als im Vorjahr) davon Mädchen: 4.300

4.300 davon Jungen: 3.581

3.581 Zertifikate: 6.200

6.200 Gelesene Bücher: 21.500

21.500 Durchschnitt pro Kind: 2,7 Bücher

„Der Lesesommer XXL ist mehr als ein Ferienprojekt – er ist ein starkes Signal für die Leseförderung in Sachsen-Anhalt“, betont Christina Güther von der Landesfachstelle.

Warum der Lesesommer XXL so wichtig ist

Seit 16 Jahren begeistert die Aktion Kinder und Jugendliche für das Lesen und stärkt damit die Bildungslandschaft in Sachsen-Anhalt. Ohne das Engagement der Bibliotheken wäre dieser Erfolg nicht möglich. Mit kreativen Ideen und viel Herzblut machen sie den Lesesommer zu einem festen Bestandteil der Ferienzeit.