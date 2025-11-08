Liveticker zu Protesten gegen rechte Buchmesse Seitenwechsel in der Halle-Messe

Wegen der rechten Buchmesse „Seitenwechsel“ in der Halle-Messe gibt es heute mehrere Kundgebungen. An dieser Stelle wird über aktuelle Entwicklungen informiert.

10.00 Uhr: nach Angaben der Veranstalter beteiligen sich gerade 600 Menschen an einer Demonstration in der Dieselstraße.

9.50 Uhr Demonstration jetzt auf der Dieselbrücke. Rufe: Nazis raus, Viva Palästina, Alerta Alerta Antifacista

9.20 Uhr: Demonstranten an der Dieselstraße rufen „Alle zusammen gegen den Faschismus“

9.10 Uhr: an der Halle-Messe hängt die Deutschlandflagge nur Schlaff herunter

9.05 Uhr: etwa 200 Menschen haben sich an der Dieselstraße bereits versammelt, hier soll nachher ein Demonstrationszug starten.

9.00 Uhr“ „Feministisch in die Offensive“ ist auf einem Banner zu lesen.

8.50 Uhr: unter den Gegnern der Messe gibt es unterschiedliche Auffassungen. So haben die propalästinensischen Gruppen „Solidaritätsnetzwerk“ oder der „Internationalen Jugend“ aufgerufen. Dazu heißt es von den Organisatoren der Demo „Antifaschistischer Zeitenwechsel“: Wenn jemanden von Jürgen Elsässer mit seinem Hass auf den Westen und seinem Antisemitismus kaum etwas trennt – außer der Tatsache, dass er in der Messehalle steht und sie davor –, oder wenn jemanden von einem neurechten Autor in dessen Bewunderung autoritärer Regime kaum etwas unterscheidet – außer den Farben ihrer Fahnen –, dann dürfen diese Gruppen keine Bündnispartner sein.

8.38 Uhr: Studierenden der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ruft zur Teilnahme an Demo gegen die Messe auf: Unter dem Motto „Antifaschistischer Zeitenwechsel“ wird dort völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die rechte Buchmesse, an der sich Rechtskonservative, Verschwörungsideolog*innen, Neurechte und offene Neonazis beteiligen, in Halle gerade am Tag der antisemitischen Novemberpogrome nicht in der Messe stattfinden darf! Da die Messebetreiber*innen offensichtlich kein Interesse an einer demokratischen und antifaschistischen Haltung haben und mit Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit, Geschichtsrevisionismus und Autoritarismus Geld verdienen wollen, liegt es jetzt an einer starken Zivilgesellschaft ein deutliches Zeichen zu setzen. Gerade wenn wir ein Interesse an einer aktiven, offenen, toleranten und fortschrittlichen Stadt haben, dürfen wir nicht zulassen, dass Halle zum regelmäßigen Aufmarschgebiet für völkische Ideologieproduzent*innen wird.

8:31 Uhr: „Hamburger Gitter“ als Absperrungen kommen

8.25 Uhr: Statement vom Studierendenrat der Kunsthochschule Burg Giebichenstein: Die „alternative“ Messe gibt sich bürgerlich und diskussionsfreudig, ist aber in Wahrheit ein strategisches Projekt rechtsextremer Ideologieproduktion. Sie wird getragen von Verlagen und Einzelpersonen, die eng mit Schnellroda (dem Umfeld des „Instituts für Staatspolitik“ und des Antaios-Verlags) sowie mit bekannten AfD-nahen Netzwerken verbunden sind.

8.20 Uhr: Sperrung der Messestraße

8:15 Uhr: Organisatoren der Demonstration „Zeitenwechsel“: Wer sich nicht gemein machen will mit Entrechtung, Gewalt und völkischen Umsturzfantasien, hat auf der Messe nichts verloren, kann dort weder ausstellen noch diese besuchen. Dass große Messebetreiber*innen und Teile der Stadtgesellschaft diese simple Schlussfolgerung nicht ziehen wollen, sondern sich vielmehr unterstützend oder indifferent gegenüber einer Messe äußern, die völlig absichtlich auch am 9. November, dem Tag des antisemitischen Novemberpogroms von 1938, stattfindet, ist für uns kein Grund aufzugeben. Im Gegenteil: Wir wissen, dass wir uns diesem Projekt der extremen Menschenfeindlichkeit selbst entgegenstellen müssen. Und wir wissen, dass es Antifaschist*innen gibt, die das auch wollen.