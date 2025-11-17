Mann an der Magistrale ausgeraubt und verletzt
Am gestrigen Abend kam es gegen 20:30 Uhr zu einer Raubstraftat im Bereich An der Magistrale in Halle (Saale).Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen trat der unbekannte Täter dem Geschädigte entgegen und attackierten diesen sofort mit körperlicher Gewalt. Nachfolgend wurde dem 38-jährigen Geschädigten sein mitgeführter Rucksack entwendeten.
Der unbekannte Täter flüchtete danach in unbekannte Richtung vom Tatort. Durch die Gewaltanwendung zog sich der Geschädigte Verletzungen zu.Durch die Polizei wurden strafrechtlichen Ermittlungen gegen den unbekannten Tatverdächtigen eingeleitet, diese dauern zum jetzigen Zeitpunkt an.
„Und täglich grüßt das Murmeltier“ 🥴🤬
Was störts dich?
Dir ist noch wie was passiert. Bist nicht mal aus Halle.
Woher willst DU Dilettant das denn wissen?
Gähn, bist du geistig daneben.
Wo bleibt der Aufschrei unserer Hallenser aus der Innenstadt, Paulusviertel usw.? Ach nee…sowas kennen sie ja nicht. Ist nicht vor ihrer Haustür.
Ich befahre die Magistrale nur mit dem Auto, denn so komme ich auch sicher am Ziel an.
Was nützt ein Aufschrei, wenn sich doch nichts ändert am bekannten Problem?