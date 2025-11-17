Mann an der Magistrale ausgeraubt und verletzt

Am gestrigen Abend kam es gegen 20:30 Uhr zu einer Raubstraftat im Bereich An der Magistrale in Halle (Saale).Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen trat der unbekannte Täter dem Geschädigte entgegen und attackierten diesen sofort mit körperlicher Gewalt. Nachfolgend wurde dem 38-jährigen Geschädigten sein mitgeführter Rucksack entwendeten.

Der unbekannte Täter flüchtete danach in unbekannte Richtung vom Tatort. Durch die Gewaltanwendung zog sich der Geschädigte Verletzungen zu.Durch die Polizei wurden strafrechtlichen Ermittlungen gegen den unbekannten Tatverdächtigen eingeleitet, diese dauern zum jetzigen Zeitpunkt an.