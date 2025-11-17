Wohnungseinbruch im Paulusviertel

Am gestrigen Tag gegen 18:10 Uhr wurde dem hiesigen Polizeirevier der Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bereich Schillerstraße in Halle (Saale) angezeigt.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich der/die unbekannten Täter durch Manipulation der Wohnungseingangstür zutritt in die Wohnung und durchwühlten diese. Über den entstandenen Gesamtschaden oder entwendete Gegenstände liegen derzeitig noch keine Erkenntnisse vor.

Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen. An der Tatörtlichkeit erfolgte eine Spurensuche und -Sicherung durch die Kriminaltechnik.