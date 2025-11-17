Autofahrer in der Silberhöhe stand unter Drogeneinfluss

Polizeibeamte des Polizeirevieres Halle (Saale) kontrollierten in den gestrigen Abendstunden gegen 22:00 Uhr im Bereich Theodor-Weber-Straße in Halle (Saale) den Fahrer eines PKW Skoda. Der 36-jährige Fahrzeugführer zeigte gegenüber den Polizeibeamten deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums, welcher sich mittels eines durchgeführten Drogenschnelltest bestätigte. Nach einer erfolgten Blutprobenentnahme wurde dem Fahrer jegliche Nutzung von Kraftfahrzeugen untersagt. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen eingeleitet.

