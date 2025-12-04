Kunsthochschule und Stadt gestalten Straßengeländer am Reileck neu

Kunst an der Straßenkreuzung: Am Reileck werden nach Angaben der Stadtverwaltung nach einem knappen Jahr die im Rahmen eines Projekts der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, in Kooperation mit der Stadt Halle (Saale), gestalteten Abgrenzungen zwischen Gehweg und Straße überarbeitet.

Ab dem morgigen Freitag sind die künstlerischen Arbeiten an den Geländern zwischen Fahrbahn/Radweg und Fußweg zu sehen: Sieben Studierende der „Burg“ haben in einem Siebdruckkurs unter der Leitung von Jonathan Steffens für die Geländer-Flächen eine Rastergestaltung als Gruppenarbeit realisiert. Durch die Überlagerung der einzelnen Grafiken in rot, ultraminblau und gelb ergibt sich nicht nur eine Palette an Mischfarben, es entstehen auch überraschende neue Motive.

Tobias Teschner, Fachbereichsleiter Sicherheit – und damit auch zuständig für die ungewöhnliche Gestaltung der Straßengeländer: „Über diese Initiative der Kunsthochschule freue ich mich sehr. Für die Stadt entsteht daraus ein echter Mehrwert. Das Projekt passt hervorragend zur positiven Entwicklung des Reilecks, das sich in den vergangenen Jahren immer weiter zu einem lebendigen und beliebten Ort entwickelt hat.“