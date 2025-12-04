Umzug des Gesundheitsamtes: „Frühe Hilfen“ und Betreuungsbehörde bleiben in der Silberhöhe

Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Umzug des Fachbereichs Gesundheit an den gemeinsamen Standort in die Straße der Opfer des Faschismus 1 / Ecke Wilhelm-Külz-Straße informiert die Stadtverwaltung, dass die Angebote der Frühen Hilfen, der Betreuungsbehörde sowie der Neugeborenenbegrüßung ohne Einschränkung weiterhin stattfinden und wie bisher am Standort Stendaler Straße 7 erreichbar sind. Die offenen Sprechstunden werden dort weiterhin angeboten. Diese Bereiche sind von dem Umzug des Fachbereichs nicht betroffen.

Der Fachbereich (FB) Gesundheit zieht zu Beginn des neuen Jahres an den gemeinsamen Standort. Damit bündelt die Stadt Halle (Saale) die meisten Angebote des öffentlichen Gesundheitsdienstes künftig an einem Ort. Aktuell ist der Fachbereich auf Standorte in der Niemeyerstraße, der Stendaler Straße, der Kreuzer Straße, der Paul-Thiersch-Straße, am Hansering und im Helmeweg verteilt.

Der Umzug der einzelnen Abteilungen beginnt am 7. Januar 2026 und erstreckt sich über den gesamten Januar. Im Rahmen der Umzugsvorbereitungen kommt es bereits ab Montag, 8. Dezember 2025, zu kleineren Einschränkungen im Angebot des FB Gesundheit, bis zur Beendigung des Umzugs entfallen die offenen Sprechstunden in den betroffenen Abteilungen. In dieser Zeit kann es auch zu Einschränkungen bei der Erreichbarkeit (Telefon und E-Mail) kommen. Die Stadt Halle (Saale) bittet um Verständnis.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden weiterhin für Nachfragen und nicht aufschiebbare Anliegen erreichbar sein.